Szexlap éléről a sportvezetésbe – ő lesz Magyar Péter sportállamtitkára

Magyar Péter Kálnoki Kis Attilát nevezte ki sportért felelős államtitkárnak. A korábbi sportújságíró és sportvezető kinevezése után több kritika is megjelent vele kapcsolatban, elsősorban a Ferencváros 2006-os kizárása és a 2024-es olimpia előtti megszólalásai miatt – számolt be az Ellenpont. Kálnoki Kis Attila öttusázóként olimpiai ötödik helyezést ért el, ötszörös világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. Sportvezetőként dolgozott az Újpesti TE-nél és a Magyar Öttusaszövetségnél, a médiában pedig többek között a CKM szexmagazin, a Képes Sport, a Nemzeti Sport és a Sport24 vezetője volt.

Kálnoki-Kis Attila lesz a Tisza-kormány sportért felelős államtitkára (Fotó: Adrián Zoltán)

Kálnoki Kis Attila ellen a Fradi-szurkolók is felszólaltak

A Ferencváros szurkolói főként azért bírálták Kálnoki-Kis Attilát, mert 2006-ban a Nemzeti Sport főszerkesztője volt, amikor az MLSZ kizárta az FTC-t az NB I-ből. A döntésről később a bíróság kimondta, hogy törvénytelen volt. A drukkerek szerint a lap akkori cikkei több alkalommal az MLSZ döntését támogatták. Több fórumon emiatt „Fradi-gyűlölőnek” nevezték az új államtitkárt.

Az öttusában is többen kritikusan fogadták a kinevezést. A 2024-es olimpia előtt Kálnoki Kis Attila a 24.hu-n megjelent írásában bírálta Gulyás Michelle olimpiai indulását, aki később aranyérmet szerzett Párizsban.

Korábbi sportvezetői munkáját is érte kritika. A 2010-es debreceni öttusa Európa-bajnokság rendezéséről egy sportági jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy az esemény „méltatlan volt a korábbi években megszokott magyarországi színvonalhoz”.

Szexmagazin éléről a sportirányításba

Kálnoki Kis Attila neve azért is előkerült a kinevezése után, mert pályafutása elején a CKM férfimagazin főszerkesztője volt.

A lap a 2000-es években kifejezetten erotikus, provokatív tartalmairól volt ismert, és több megosztó riportot is közölt. Ezek közül az egyik legismertebb a „Kubai travik – az illegalitás diszkrét bája” című anyag volt, amely a kubai transzvesztiták és a szexturizmus világát mutatta be. A cikk az underground éjszakai életet és a kubai meleg- és transzszubkultúrát dolgozta fel.

A CKM-es múlt azért került ismét reflektorfénybe, mert többen furcsának tartják, hogy egy korábbi szexmagazin-főszerkesztő kapta meg a magyar sportirányítás egyik legfontosabb pozícióját.