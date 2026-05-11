Benézte a számokat Kapitány István: a gazdaság még a nehéz években is erősödött

A magyar gazdaság teljesítménye nem csökken – cáfolta Kapitány Istvánt a Fidesz országgyűlési képviselője. Szalai Piroska elmondta, hogy a leendő gazdasági és energetikai miniszter pontatlanul fogalmazhatott.
Kapitány István állításával ellentétben a magyar gazdaság folyamatos növekedési pályán van – hívta fel a figyelmet a Fidesz képviselője. Szalai Piroska rámutatott, hogy az előző kormány még a gazdaságilag nehezebb években is növekedést tudott elérni.
Korábban megírtuk, a kampány során többször is előkerült a Tisza által emlegetett 480 forintos védett üzemanyagár kérdése. Bohár Dániel arról kérdezte Kapitány Istvánt, elképzelhetőnek tartanak-e még ennél is alacsonyabb rögzített árat.
A politikus azonban válaszadás helyett sejtelmesen mosolygott, majd továbbhaladt.
