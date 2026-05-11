A gazdasági miniszter csak mosolygott a fix üzemanyagár hallatán

Sejtelmes mosollyal reagált a Tisza-kormány leendő gazdasági minisztere, Kapitány István egy újságírói kérdésre, amely a 480 forintos védett üzemanyagár visszaállítására vonatkozott. Magyar Péter a kampányban többször követelte, hogy a leköszönő kormány vezessen be olcsóbb rögzített árat – most itt a lehetőség, hogy a Tisza-kormány példát mutasson!
Bohár Dániel videót tett közzé arról, ahogy a parlament gazdasági bizottságának hétfői meghallgatása előtt a 480 forintos védett üzemanyagárról kérdezi Kapitány István leendő gazdasági és energetikai minisztert.

Kapitány István 
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kampány során többször is előkerült a Tisza által emlegetett 480 forintos védett üzemanyagár kérdése. Bohár Dániel arról kérdezte Kapitány Istvánt, elképzelhetőnek tartanak-e még ennél is alacsonyabb rögzített árat.

A politikus azonban válaszadás helyett sejtelmesen mosolygott, majd továbbhaladt.

A videó azért is különleges, mivel Magyar Péter még a választási kampány idején többször erőteljesen követelte a 480 forintos fix üzemanyagár bevezetését. Ez volt az az árszint, amelyet a 2022-es hatósági ár bevezetésekor rögzítettek Magyarországon.

