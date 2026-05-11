A gazdasági miniszter csak mosolygott a fix üzemanyagár hallatán

Bohár Dániel videót tett közzé arról, ahogy a parlament gazdasági bizottságának hétfői meghallgatása előtt a 480 forintos védett üzemanyagárról kérdezi Kapitány István leendő gazdasági és energetikai minisztert.
A kampány során többször is előkerült a Tisza által emlegetett 480 forintos védett üzemanyagár kérdése. Bohár Dániel arról kérdezte Kapitány Istvánt, elképzelhetőnek tartanak-e még ennél is alacsonyabb rögzített árat.
A politikus azonban válaszadás helyett sejtelmesen mosolygott, majd továbbhaladt.
A videó azért is különleges, mivel Magyar Péter még a választási kampány idején többször erőteljesen követelte a 480 forintos fix üzemanyagár bevezetését. Ez volt az az árszint, amelyet a 2022-es hatósági ár bevezetésekor rögzítettek Magyarországon.