Régi céges partnerét nevezte ki államtitkárrá a gazdasági miniszter

Komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vethet fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter döntése, amellyel Zolnay Juditot nevezte ki külgazdasági államtitkárnak. A portál úgy fogalmaz: a kinevezés azért keltett feltűnést, mert a két szakember között évek óta szoros szakmai együttműködés áll fenn.

Gulyás Gergely szerint a Kapitány István nevével fémjelzett energiapolitikai elképzelések súlyos áremelkedést hoznának a magyar családoknak.

Fotó: Magyar Nemzet

Zolnay Judit jogász több mint három évtizedet töltött multinacionális vállalatok felsővezetésében. Pályafutása során többek között a MetLife magyarországi és bulgáriai vezérigazgatójaként dolgozott, később pedig saját tanácsadó céget alapított Zolnay Consulting Kft. néven, amely felsővezetői képzéssel (coaching), üzletfejlesztéssel és más tréningekkel foglalkozik.

Kapitány István – aki 2024-ben, 37 év után távozott a Shell globális alelnöki pozíciójából – az elmúlt években több szakmai rendezvényen is együtt szerepelt Zolnay Judittal. A Tűzfalcsoport írása szerint a felek közösen jelentek meg például üzleti fórumokon, konferenciákon és vezetői rendezvényeken, ahol gyakran közös panelbeszélgetéseket és előadásokat tartottak.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy Zolnay Judit több alkalommal moderátorként is közreműködött Kapitány István előadásain, illetve korábbi közösségi bejegyzéseiben maga is utalt arra, hogy a volt Shell-vezetőt rendszeresen bevonta vezetői csapatok szakmai munkájába.

A Tűzfalcsoport szerint a kinevezés kapcsán több összeférhetetlenségi szempont is felmerülhet. Ezek között említik a „személyes szakmai hálózatból történő kinevezést”, a magánszektor és a kormányzati szerepvállalás közötti úgynevezett „forgóajtó-jelenséget”, valamint az átláthatósági kérdéseket is.