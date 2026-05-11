Kapitány István: Felülvizsgálja a Paks 2 szerződést a Tisza-kormány

„Felül kell vizsgálni Paks 2 szerződését” – jelentette ki Kapitány István hétfő reggel a Parlamentben megtartott miniszterjelölti meghallgatásán. Az eseményről, illetve a bejelentésről a Világgazdaság számolt be.

A tárcavezető-jelölt arról beszélt, hogy a kormány több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodik, miközben sajnálatosnak nevezte, hogy az elmúlt évek beruházásai nem érintették kellő mértékben az energetikai szektort.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a nukleáris energia továbbra is fontos része marad a magyar energiamixnek.

Kapitány István problémának nevezte az energiaszegénységet is, ezért bejelentette: megduplázzák a szociális tűzifaprogramot, valamint 5 százalékra csökkentenék annak áfáját. Emellett jelezte, hogy a rendszerhasználati díjakat is felülvizsgálnák annak érdekében, hogy a magyar vállalatok olcsóbban juthassanak energiához.

A turizmus külön államtitkárságot kap

Kapitány István a fontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte a legnagyobb feladatnak a kormány első 100 napjában. A miniszterjelölt szerint kiszámítható szabályokat kell hozni, tisztességes versenyt teremteni, továbbá zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben, és átlátható támogatásokat. A turizmus számára külön államtitkárságot hoznak létre, hogy

az ágazat újra megfelelően legyen stratégiailag irányítva"

– fogalmazott.