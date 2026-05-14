kapitány istván

Paks sorsa felett is rendelkezik Kapitány István, a Tisza gazdasági minisztere

A Magyar Közlönyben megjelent a Tisza-kormány rendelete Magyar Péter és 16 minisztere, illetve új nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter legfontosabb feladatairól, hatásköreiről. A 62 oldalas dokumentum részletesen felsorolja az egyes tárcavezetők feladatait. Cikkünkben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter feladatköreit vesszük számba.
Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány részletes hatásköri rendelete, amely pontosan meghatározza Magyar Péter és minisztereinek feladatait.

Budapest, 2026. május 11.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Illyés Tibor
Kapitány István Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A dokumentum alapján Kapitány István az egyik legnagyobb és legfontosabb tárcát vezetheti. A gazdasági és energetikai miniszterhez került a belgazdaság, az energiapolitika, a gazdaságfejlesztés, az iparügyek, a külgazdaság, valamint a nemzeti közműszolgáltatások irányítása is.

Kapitány István felel emellett a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért is, ami az egyik legnagyobb stratégiai jelentőségű állami beruházásnak számít.

A miniszter hatáskörébe tartozik továbbá a postaügy, a turizmus, a vendéglátás, a vállalkozásfejlesztés és az országmárka is.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből az is kiderült, hogy négy miniszter különleges jogosítványt kapott a kormányon belül. 

  • Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter),
  • Lannert Judit (gyermek- és oktatásügyi miniszter), 
  • Görög Márta (igazságügyi miniszter) és 
  • Kármán András (pénzügy miniszter) egyetértése nélkül a kabinet nem hozhat bizonyos törvényjavaslatokat vagy rendeleteket.
