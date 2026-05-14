Paks sorsa felett is rendelkezik Kapitány István, a Tisza gazdasági minisztere

Megjelent a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány részletes hatásköri rendelete, amely pontosan meghatározza Magyar Péter és minisztereinek feladatait.
A dokumentum alapján Kapitány István az egyik legnagyobb és legfontosabb tárcát vezetheti. A gazdasági és energetikai miniszterhez került a belgazdaság, az energiapolitika, a gazdaságfejlesztés, az iparügyek, a külgazdaság, valamint a nemzeti közműszolgáltatások irányítása is.
Kapitány István felel emellett a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért is, ami az egyik legnagyobb stratégiai jelentőségű állami beruházásnak számít.
A miniszter hatáskörébe tartozik továbbá a postaügy, a turizmus, a vendéglátás, a vállalkozásfejlesztés és az országmárka is.
A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből az is kiderült, hogy négy miniszter különleges jogosítványt kapott a kormányon belül.
- Hegedűs Zsolt (egészségügyi miniszter),
- Lannert Judit (gyermek- és oktatásügyi miniszter),
- Görög Márta (igazságügyi miniszter) és
- Kármán András (pénzügy miniszter) egyetértése nélkül a kabinet nem hozhat bizonyos törvényjavaslatokat vagy rendeleteket.