Karácsony Gergely nem lehet sokáig outsider

Pindroch Tamás szerint Magyar Péter és a Tisza Párt megerősödése mellett Karácsony Gergely pozíciója is átalakulóban van. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kiemelte, a főváros irányításáért folytatott politikai erőpróba nemcsak személyes ellentétekről szól, hanem a jövőbeli hatalmi viszonyok kijelöléséről is – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.
Karácsony Gergely rendszeren kívüli helye hamarosan megkérdőjeleződhet
Ebben a helyzetben Karácsony Gergely sajátos szerepbe került. Bár továbbra is jelentős választói felhatalmazással rendelkezik,
egyelőre az egyetlen olyan meghatározó ellenzéki szereplő, aki kívül maradt a Tisza struktúráján.
Az elemző szerint a háttérben hatalmi harc bontakozik ki, úgy véli,
Magyar Péter kijelentéseivel, a közelmúltbeli kisebb konfliktusokba állása azt jelzi, hogy Budapest ügyeiben is meghatározó szerepre törekszik, és hosszabb távon a főváros vezetésének megszerzése is célja lehet.
A lap az elemzőre hivatkozva azt írja:
A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a felek között kialakul-e egy tartós együttműködés, vagy a jelenlegi feszültségek nyílt hatalmi küzdelemmé alakulnak – immár Budapest vezetésének megszerzéséért.