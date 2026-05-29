Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

karácsony gergely

Lánchíd-botrány: lezáráshoz közel a milliárdos számlagyár ügye

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
A hatóságok rövid időn belül lezárhatják a Lánchíd-botrányként ismert ügy nyomozását. A milliárdos számlagyár szálai egy exügyvédhez vezetnek, az ellene indult büntetőeljárás szálai pedig egészen a Karácsony Gergely vezette Városházáig érhetnek.
karácsony gergely, vig mór, nemzeti adó- és vámhivatal, botrány, lánchíd, számlagyár

Hamarosan befejezheti a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Lánchíd felújításához köthető, milliárdos számlagyár ügyében. Az eljárás időzítése nem véletlen: az első gyanúsítások még 2023 novemberében történtek, a törvényes határidő pedig már lejárt, igaz, azt korábban meghosszabbították. A hatóságok így most a nyomozás lezárásának szakaszába érhettek – írta meg a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc: régi barátság.
Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád Magyar Nemzet)

Egy exügyvéd a középpontban

Az ügy központi figurája a gyanú szerint egy fővárosi exügyvéd, Vig Mór. A NAV korábban nagyszabású akciót hajtott végre: 33 helyszínen tartottak kutatást, ahol dokumentumokat, elektronikus adatokat, készpénzt és hamis bélyegzőket is lefoglaltak.

A nyomozás során a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is megjelentek a hatóságok.

A szálak a felújítás körülményeihez vezetnek vissza. A 2019-es önkormányzati választás után kiírt közbeszerzésen ugyanaz a cég nyert, mint korábban, azonban már jóval magasabb, mintegy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal.

A szerződés feltételei is változtak: 

az előleg jelentősen nőtt, miközben a kötbér összege csökkent.

Gyanús pénzmozgások

A nyomozás során feltárt adatok szerint 2020 és 2022 között az A-Híd Zrt. mintegy 1,4 milliárd forintot utalt egy, Vig Mórhoz köthető cégnek. Ebből jelentős összegek kerültek magánszámlákra, majd rövid időn belül készpénzben vették fel azokat.

A hatóságok szerint a tranzakciók ütemezése és a gyors készpénzfelvételek gyanús mintázatot mutatnak.

Az ügyben már több mint tíz gyanúsított szerepel.

A botrány kirobbanása után egy ismeretlen személy levelet küldött Budai Gyulának. A volt miniszteri biztos szerint a levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. 

A levélíró szerint ebből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

Budai vesztegetés gyanújával fordult a hatóságokhoz, feljelentését pedig a számlagyáras eljárás irataihoz csatolták.

Ezek az állítások a nyomozás részét képezik, de hivatalos megállapítás egyelőre nem született. A hatóságok a nyomozás lezárására készülnek, ami után eldőlhet, hogy emelnek-e vádat az ügyben. 

 

