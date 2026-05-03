A saját táborának kommentelői durván nekimentek a Karácsony Gergelyt betámadó Magyar Péternek

Mint ismeretes, a Tisza Párt elnöke egyáltalán nem örül annak, hogy Karácsony Gergely az ő bulija előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra.

Magyar Péternek a Karácsony Gergely által szervezett kormányváltó koncertszervezéssel kapcsolatos kritikája váratlan visszhangot váltott ki. Nemcsak politikai ellenfelei, hanem saját szimpatizánsai és testvére lapjának olvasói közül is sokan bírálták a leendő miniszterelnököt a Karácsony Gergelyt betámadó megszólalása miatt

Az internet balliberális népének nem jött be a leendő miniszterelnök Karácsony Gergelyt támadó hozzáállása

Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”

– írta Magyra Péter, majd Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent, ahol már azt kérte számon, hogy:

A csődben lévő főváros fizeti-e a rendszerzáró bulit, vagy a főpolgármester?”



A Mandiner ezzel kapcsolatban most arról írt, hogy még Magyar Péter öccsének, Magyar Mártonnak a lapjánál, a Kontroll.hu fb-oldalán is foglalkoztak az üggyel, ahol a kommentmezőt elárasztották a Magyar Pétert kritizáló megjegyzések.

A kommentek tanúsága szerint Magyar Péter saját hívei közül sokan felháborodtak a leendő miniszterelnök kirekesztő, agresszív fellépése miatt:

- Péter, legyél szerényebb! Szeret a nép, mit akarsz még ennél többet!? De a nép szereti Karácsony Gergelyt is, mert ő már nálad korábban kezdte el szolgálni (!!) az embereket. A te eskütételeden is ott lesznek. Semmi szükség rá, hogy rivalizálj bárkivel, aki hasonlóan hozzád a népet kívánja szolgálni. A legnagyobb alázattal és szeretettel viszonyulj a néphez, mert ahogy felemelt, ugyanúgy tud büntetni is.”

- Ne oszd meg az embereket pártra, szimpátiára, korra, felekezetre stb., mert azzal diszkriminálod, és nem összefogod a soknemzetiségű kis országot...”

- Szerintem inkább örülni kellene neki, ez egyfajta tiszteletadás a Főpolgármester részéről, és a kettő megfér egymás mellett. Nem rászervezés, mert nem ugyanazon a napon van. Erre szavaztunk, nem az egymás támadására, megosztására. Ja, és Budapest vastagon benne volt a győzelemben, van mit ünnepelni. Mi mindkettőn ott leszünk.”

- Mar nincs kampány, dolgozni kell. Mindenkinek van épp elég dolga foglalkozzon azzal. Sztem MP-nek marhára nem kellene megmondania a fővárosnak, hogy mikor milyen rendezvényt tarthat. (Orbánnak sem igen jött be.) A demokrácia az nem akkor van, ha az van, amit én mondok.”

- Privatizálja MP az ünneplést?! Ez most gáz...”

- Szerintem ezen mp nek túl kéne lendülnie...”

- Kicsit vissza kellene venni, mert kezd csira fidesz irányba menni pár dolog...”