Üzent a bankvezér: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start Programot

A választási kampányban sokszor felmerült, hogy a multinacionális cégektől, mint az Erste Bank vagy a Shell, a Tisza-kormányba érkező politikusok felé várhatóan lesz majd követelése a korábbi munkáltatóiknak. Alig több mint egy hónappal a választás után máris megtörtént az első lépés, amikor Kármán András pénzügyminiszter volt főnöke megüzente: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start Programot – írta a Mandiner.

Kármán András bankármúltja nem érdektelen

A jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját töltötte be, ahol az Erste Jelzálogbank létrehozásának irányításában is szerepet vállalt. Ezért különösen érdekes, az Erste Bank egyik vezetője, Harmati László a Hitelezés 2026 szakmai konferencián úgy nyilatkozik:

Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni.”

Érdekes javaslat ez abból a szempontból is, hogy az Erste korábbi piaci elemzésben még arról számolt be, hogy a fix 3 százalékos Otthon Start Program jelentős lökést adott a hazai lakáshitelezésnek, és az új lakáshitelek nagy része ehhez a konstrukcióhoz kötődik.