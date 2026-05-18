Üzent a bankvezér: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start Programot

Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

58 perce
Alig állt fel a Tisza-kormány, a bankszektor máris benyújtotta első követelését. Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese a Hitelezés 2026 konferencián lényegében kimondta, hogy a jelenlegi otthontámogatási rendszert fel kell számolni. Mindezzel üzent a volt beosztottjának, Kármán András pénzügyminiszternek is.
A választási kampányban sokszor felmerült, hogy a multinacionális cégektől, mint az Erste Bank vagy a Shell, a Tisza-kormányba érkező politikusok felé várhatóan lesz majd követelése a korábbi munkáltatóiknak. Alig több mint egy hónappal a választás után máris megtörtént az első lépés, amikor Kármán András pénzügyminiszter volt főnöke megüzente: „Ki kellene söpörni” az Otthon Start Programot – írta a Mandiner.

Kármán András pénzügyminiszter megkapta az ukázt volt főnökétől, hogy az otthontámogatási rendszert ki kell vezetni (Facebook/Kármán András, fotó: Trenka Attila)

Kármán András bankármúltja nem érdektelen

A jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját töltötte be, ahol az Erste Jelzálogbank létrehozásának irányításában is szerepet vállalt. Ezért különösen érdekes, az Erste Bank egyik vezetője, Harmati László a Hitelezés 2026 szakmai konferencián úgy nyilatkozik:

Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni.”

Érdekes javaslat ez abból a szempontból is, hogy az Erste korábbi piaci elemzésben még arról számolt be, hogy a fix 3 százalékos Otthon Start Program jelentős lökést adott a hazai lakáshitelezésnek, és az új lakáshitelek nagy része ehhez a konstrukcióhoz kötődik.

 

