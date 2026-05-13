Berendelték az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadás miatt

Csütörtök délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátaljat ért orosz dróntámadás miatt – jelentette be Magyar Péter a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón, Ópusztaszeren.
A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány mélységesen elítéli a magyarok által is lakott Kárpátalját ért orosz támadást. Közlése szerint a jelenlegi információk alapján a dróntámadás véget ért, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is fokozott óvatosságot és készenlétet kérnek a lakosságtól.
Magyar Péter rámutatott: a háború kitörése óta ez volt a legsúlyosabb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját.
A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Orbán Anita külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumba rendelte Oroszország budapesti nagykövetét, ahol tájékoztatást kérnek arról, Moszkva mikor kívánja lezárni a több mint négy éve tartó háborút.