Berendelték az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadás miatt

Csütörtök délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátaljat ért orosz dróntámadás miatt – jelentette be Magyar Péter a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón, Ópusztaszeren.

Ópusztaszer, 2026. május 13. Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án. Mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők (b-j).

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány mélységesen elítéli a magyarok által is lakott Kárpátalját ért orosz támadást. Közlése szerint a jelenlegi információk alapján a dróntámadás véget ért, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is fokozott óvatosságot és készenlétet kérnek a lakosságtól.

Magyar Péter rámutatott: a háború kitörése óta ez volt a legsúlyosabb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Orbán Anita külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumba rendelte Oroszország budapesti nagykövetét, ahol tájékoztatást kérnek arról, Moszkva mikor kívánja lezárni a több mint négy éve tartó háborút.