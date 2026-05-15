Ez egy csoda – a kárpátaljai gyermekotthon meghatódva fogadta a leköszönő miniszterek felajánlását

Mint ismeretes a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és több volt minisztertársa úgy döntött, nem veszik fel a tárcavezetői végkielégítésüket, hanem arra kérik az új kormányt, hogy az összeget utalja át a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak. A felajánlás összértéke százmilliós nagyságrendű lehet.

Meghatódva és szinte szavak nélkül fogadták a nagydobronyi református gyermekotthonban a hírt, hogy a leköszönő Fidesz–KDNP-s miniszterek a végkielégítésüket az intézmény támogatására ajánlják fel. A kárpátaljai otthon jelenleg 170 árva, sérült és nehéz sorsú gyermekről gondoskodik, az igazgató szerint a felajánlás valódi csodát jelent számukra. Fotó: Facebook / Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon



Minden forint jó helyre megy a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban

A Mandinernek nyilatkozva Katkó Andrea, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon vezetője arról beszélt, hogy harmincéves működésük alatt ritkán tapasztaltak ekkora segítséget.

Ez egy csoda. És nekünk szükségünk van csodákra”

- fogalmazott az igazgatónő, aki elmondta, hogy ők maguk csak a sajtóból értesültek a felajánlásról.

Az intézmény hatalmas terhet visel. Jelenleg 170 gyermek él az otthonban, köztük árvák, testi és értelmi fogyatékkal élők, valamint olyan gyerekek, akiket a gyámhatóság emelt ki családjukból. Többen testvérek, van köztük kilencfős testvérsor is, akiket nem akarnak elszakítani egymástól.

Katkó Andrea szerint a legnagyobb problémát jelenleg a helyhiány jelenti. Az otthon eredetileg lányintézményként működött, de az elmúlt időszakban egyre több kisfiú is bekerült hozzájuk, ezért új fiúrészlegre és később külön fiúházra lenne szükségük.

A gyermekotthon teljes körű ellátást biztosít a hozzájuk kerülő fiataloknak: orvosi ellátást, oktatást, fejlesztést és tehetséggondozást is. A gyerekek tizenegy különböző iskolába járnak, emellett zenét tanulnak, sportolnak, nyelveket tanulnak és művészeti foglalkozásokon vesznek részt.

Az igazgatónő arról is beszélt, hogy sok gyermek rendkívül rossz állapotban érkezik hozzájuk. Volt olyan kisfiú, aki egyévesen alultápláltan, mozgásképtelenül került az intézménybe, mára azonban teljesen megerősödött.

Az otthon külön figyelmet fordít a traumák feldolgozására és az utógondozásra is, hogy a fiatalok nagykorúvá válásuk után se kerüljenek az utcára.

Katkó Andrea szerint a mostani támogatás új lehetőségeket nyithat meg az intézmény előtt, és segíthet abban, hogy még több gyermek számára biztosítsanak emberhez méltó életet és jövőt Kárpátalján.