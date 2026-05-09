Katonai díszszemle, ünnepélyes zászlófelvonás és zenés-táncos szórakoztató program a Kossuth Lajos téren

Az új Tisza-kormány szakítva az eddigi közjogi hagyományokkal az új parlament és az új miniszterelnök kinevezésének időpontjára egy olyan, a kormányváltást ünneplő rendezvényt szervezett a Magyar Országgyűlés épülete elé, amelyen katonai díszszemle is volt.

Az Országgyűlés alakuló ülése után az új Tisza-kormány ünnepi szórakoztató programot szervezett szombat délutántól késő estig a budapesti Kossuth Lajos téren. A program részeként a zenei fellépők mellett katonai díszszemle is volt, és felvonták Magyarország lobogóját is. Fotó: Purger Tamás / MTI

Katonai díszszemle fogadta a frissen megválasztott miniszterelnököt

Az MTI tudósítása szerint a Parlament épületéből fiaival kilépő Magyar Pétert üdvrivalgással köszöntötte a Tisza-kormány megalakulását ünneplő tömeg, miközben ifj. Balázs Elemér zongorán játszott. Ezután elhangzott Szekeres Adrienn, Takács Máté, Fleischer Bence és Héty Hajnalka előadásában a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dal.

A program ezt követően Magyar Péter részvételével egy katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódott a Kossuth téren a Magyar Honvédség 32. Testőrezred, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály, a Nemzeti Lovas Díszegység és a Magyar Honvédség Központi Zenekara részvételével.

A katonai díszszemle után Oláh Ibolya énekelte a Magyarország című dalt majd pedig Magyar Péter megköszönte az ünneplőknek a választási kampány során a Tisza párt számára nyújtott segítséget. Ezt követően pedig Bródy János fellépésével kezdetét vette a Tisza-kormánynak a választási győzelmét ünneplő éjjel egy óráig tartó zenés szórakoztató program a Parlament épülete előtt.