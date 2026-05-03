A Kereszténydemokrata Néppárt az új Országgyűlésben ellenzékből is a családpolitikai vívmányok megőrzéséért dolgozna. A KDNP közlése szerint minden édesanya számíthat rájuk.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az újonnan megalakuló Országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat – közölték a párt képviselői a Facebookon vasárnap.

A KDNP ellenzékben is megvédené a családtámogatásokat (Forrás: Facebook/Nacsa Lőrinc)

A KDNP szerint kiszámítható családpolitikára van szükség

A KDNP politikusai szerint a gyermekvállalás és a gyermeknevelés egyik legfontosabb feltétele a kiszámítható, kormányzatokon átívelő családpolitika.

 Ennek alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere, valamint az anyák lépcsőzetesen bevezetett, életük végéig tartó szja-mentessége.

A párt közölte: ellenzékben is azon dolgoznak majd, hogy megőrizzék és tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat.

 Hozzátették: a családok pártjaként méltányolják az édesanyák testi-lelki erőfeszítéseit, amelyek anyagi értelemben nem fejezhetők ki. Mint írták, minden édesanya számíthat rájuk.

 

