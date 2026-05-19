Erősen korlátozná a magyar gyerekek Facebook-hozzáférését a KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelynek értelmében – megfelelő életkor-azonosítás után – 13 év alatt nem lenne megengedett a közösségimédia-felületekre történő regisztráció.

A jövő generációinak védelme a nemzet közös felelőssége. A digitalizáció gyors ütemű fejlődése új kihívásokat támaszt, és az Országgyűlés arra törekszik, hogy a digitális eszközökkel kapcsolatos veszélyeket csökkentse”

– olvasható a KDNP-frakció törvényjavaslatának elején, amelyet a magyar parlamentnek nyújtottak be kedden.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke keddi online sajtótájékoztatón jelezte, már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel. Meggyőződésük szerint olyan javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is. Az Európai Parlament és a Tanács 2022/2065 rendeletének 28. cikkére hivatkoznak. A törvényjavaslat online platformokról beszél, de valójában a közösségi felületekről van szó, ugyanakkor természetesen a platform fogalmába az olyan felületek is beletartoznak, mint például a Temu. Magyarán vásárolni sem igen tudnának a kiskorúak.

A párt kezdeményezte a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítását. Szeretnék, ha belekerülne, hogy a digitális eszközöknél a forgalmazónak – a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint – jól látható helyen fel kell tüntetnie „6 éves korig a használata nem ajánlott!” szöveget.

A politikus kifogásolta, hogy egy hete alakult meg a Tisza-kormány és azóta csak Facebook-kormányzás zajlik, érdemi törvényjavaslatok nincsenek, nincsenek államtitkárok, az Országgyűlés pedig egyáltalán nem ülésezik.

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselőjének ismertetése szerint a törvényjavaslatuk két lábon áll: rögzíti, hogy a hat éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön helyezzenek el olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata ebben a korban nem ajánlott.