Ezért tartja fontosnak a KDNP, hogy a gyerekek kevesebbet mobilozzanak

A Kereszténydemokrata Néppárt kedden törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely jelentősen korlátozná a kiskorúak közösségimédia-használatát. A javaslat szerint a 13 év alatti gyerekek számára teljes tilalom lépne életbe a közösségi platformokra való regisztrációra, míg 16 éves kor alatt a jelenleginél szigorúbb szabályozás védené a fiatalokat.

A KDNP az új szabályozás részeként

kötelezővé tenné az életkor-azonosítást és azt is előírnák, hogy a digitális eszközök forgalmazói figyelmeztető feliratokat helyezzenek el a gyermekek védelme érdekében.

Rétvári Bence is, aki közösségi oldalán arról írt, hogy a családi konfliktusok jelentős része ahhoz köthető, hogy a gyerekek mikor és mennyi ideig használhatják az okostelefonjukat. Hozzátette, a szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy gyermekeiket az online térben kihasználhatják, vagy visszaélhetnek a sérülékenységükkel.