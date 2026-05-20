Ezért tartja fontosnak a KDNP, hogy a gyerekek kevesebbet mobilozzanak

A Kereszténydemokrata Néppárt kedden törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely jelentősen korlátozná a kiskorúak közösségimédia-használatát. A javaslat szerint a 13 év alatti gyerekek számára teljes tilalom lépne életbe a közösségi platformokra való regisztrációra, míg 16 éves kor alatt a jelenleginél szigorúbb szabályozás védené a fiatalokat.
A KDNP az új szabályozás részeként
kötelezővé tenné az életkor-azonosítást és azt is előírnák, hogy a digitális eszközök forgalmazói figyelmeztető feliratokat helyezzenek el a gyermekek védelme érdekében.
Rétvári Bence is, aki közösségi oldalán arról írt, hogy a családi konfliktusok jelentős része ahhoz köthető, hogy a gyerekek mikor és mennyi ideig használhatják az okostelefonjukat. Hozzátette, a szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy gyermekeiket az online térben kihasználhatják, vagy visszaélhetnek a sérülékenységükkel.
Rétvári szerint a KDNP törvényjavaslata egy hosszabb folyamat kezdete, amely a digitális gyermekvédelem erősítését célozza. Úgy fogalmazott, a cél egy olyan szabályozási környezet kialakítása, amely jobban védi a fiatalokat a közösségi platformokon.
A KDNP politikusai korábban jelezték:
a javaslatuk illeszkedik az uniós irányelvekhez, mivel több országban is hasonló szabályozások vannak érvényben.