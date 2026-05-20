Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Megrázó vallomás: ezt sokan nem tudták Scherer Péterről

Ezért tartja fontosnak a KDNP, hogy a gyerekek kevesebbet mobilozzanak

Minden családban állandó téma, hogy a gyerekek mennyit és hogyan mobilozzanak. Sőt, a családi konfliktusok egy jó része is a mobilozás kapcsán keletkezik – állapította meg Rétvári Bence a KDNP mobiltelefon-használathoz kapcsolódó törvényjavaslatának benyújtása után. A KDNP frakcióvezetője szerint a gyerekek mobilhasználatát szabályozni szükséges.
A Kereszténydemokrata Néppárt kedden törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely jelentősen korlátozná a kiskorúak közösségimédia-használatát. A javaslat szerint a 13 év alatti gyerekek számára teljes tilalom lépne életbe a közösségi platformokra való regisztrációra, míg 16 éves kor alatt a jelenleginél szigorúbb szabályozás védené a fiatalokat.

A KDNP benyújtotta az Országgyűlésnek a 16 év alatti fiatalok mobilhasználatát szabályozó törvényjavaslatát (forrás: Facebook/Rétvári Bence) 

A KDNP az új szabályozás részeként 

kötelezővé tenné az életkor-azonosítást és azt is előírnák, hogy a digitális eszközök forgalmazói figyelmeztető feliratokat helyezzenek el a gyermekek védelme érdekében.

Rétvári Bence is, aki közösségi oldalán arról írt, hogy a családi konfliktusok jelentős része ahhoz köthető, hogy a gyerekek mikor és mennyi ideig használhatják az okostelefonjukat. Hozzátette, a szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy gyermekeiket az online térben kihasználhatják, vagy visszaélhetnek a sérülékenységükkel.

Rétvári szerint a KDNP törvényjavaslata egy hosszabb folyamat kezdete, amely a digitális gyermekvédelem erősítését célozza. Úgy fogalmazott, a cél egy olyan szabályozási környezet kialakítása, amely jobban védi a fiatalokat a közösségi platformokon.

A KDNP politikusai korábban jelezték: 

a javaslatuk illeszkedik az uniós irányelvekhez, mivel több országban is hasonló szabályozások vannak érvényben.

