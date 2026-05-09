Kedden tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei

Az új Országgyűlés alakuló ülése, a Tisza-kormány miniszterei kedden tesznek esküt

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.