Amint arról lapunk korábban többször is beszámolt, Magyar Péter korábban rendszeresen arról beszélt, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Később módosította az álláspontját, legutóbb a hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: Varga Judit kormánytagként valójában nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kormányfő ugyanakkor felszólította Sulyok Tamás államfőt, hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy Sándor-palotában található dokumentumait.

Sulyok Tamás a kegyelmi ügyben nyilvánosságra hozta a rendelkezésre álló iratanyagot

Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait

A Köztársaásgi Elnöki Hivatal által közzétett összefoglaló szerint Novák Katalin volt köztársasági elnök – Ferenc pápának a világ államfőihez intézett, kegyelem gyakorlására irányuló, 2022. decemberi általános felhívására figyelemmel – azt a döntést hozta, hogy

a Szentatya 2023. április 28-i budapesti látogatásához kapcsolódóan több személy számára kíván egyszerre kegyelmet adni.

A Sándor-palota a kegyelmi ügyek köztársasági elnöki döntéshozatalra való előkészítésért felelős szervezeti egység az Alkotmányossági és Jogi Igazgatóság (röviden: Igazgatóság) volt, amelyet a köztársasági elnök kabinetfőnöke irányított. Az Igazgatóság döntés-előkészítő anyagot készített a köztársasági elnöknek, amely tartalmazta a javasolt határozatokat is.

A feljegyzés röviden ismertette a pozitív javaslattal érintett ügyeket, illetve egyes elutasításra javasolt ügyeket is, a részletes ügyismertetést pedig a feljegyzéshez csatolt melléklet tartalmazta. Ehhez a kabinetfőnök jóváhagyása is kellett,

aki olyan tartalommal hagyta jóvá, hogy a felterjesztő feljegyzés a két döntési változat közül a miniszteri előterjesztéssel egyezően egyértelműen a kérelem elutasítására irányuló döntést javasolta a köztársasági elnök részére.

Az indokolásban kifejezetten rögzítették, hogy K. Endre kegyelemben részesítése

a bűncselekmény jellegére,

valamint az arra való utalás, hogy az elítélt már az otthonában tölti a börtönbüntetést,

továbbá hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt, így munkába állása – és ezáltal a foglalkozástól eltiltás elengedése és a mentesítése – sem indokolt.

Az Igazgatóság K. Eendre ügyében külön összefoglalót készített, amelyben részletesen ismertette a bűncselekményt és azt, hogy az elítélt a cselekményt milyen más személy által elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben követte el, továbbá, hogy az elítélt reintegrációs (házi) őrizetbe került.

Az említett összefoglaló alapján nem javasolták a kegyelem megadását.

A köztársasági elnöki aláírást követően a rendes ügymenettől eltérően az aláírt eredeti határozat nem került vissza az Igazgatósághoz, és a miniszteri ellenjegyzésre történő megküldés sem a szokásos átirattal együtt történt.