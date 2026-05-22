Amint arról lapunk korábban többször is beszámolt, Magyar Péter korábban rendszeresen arról beszélt, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Később módosította az álláspontját, legutóbb a hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: Varga Judit kormánytagként valójában nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. A kormányfő ugyanakkor felszólította Sulyok Tamás államfőt, hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy Sándor-palotában található dokumentumait.
Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait
A Köztársaásgi Elnöki Hivatal által közzétett összefoglaló szerint Novák Katalin volt köztársasági elnök – Ferenc pápának a világ államfőihez intézett, kegyelem gyakorlására irányuló, 2022. decemberi általános felhívására figyelemmel – azt a döntést hozta, hogy
a Szentatya 2023. április 28-i budapesti látogatásához kapcsolódóan több személy számára kíván egyszerre kegyelmet adni.
A Sándor-palota a kegyelmi ügyek köztársasági elnöki döntéshozatalra való előkészítésért felelős szervezeti egység az Alkotmányossági és Jogi Igazgatóság (röviden: Igazgatóság) volt, amelyet a köztársasági elnök kabinetfőnöke irányított. Az Igazgatóság döntés-előkészítő anyagot készített a köztársasági elnöknek, amely tartalmazta a javasolt határozatokat is.
A feljegyzés röviden ismertette a pozitív javaslattal érintett ügyeket, illetve egyes elutasításra javasolt ügyeket is, a részletes ügyismertetést pedig a feljegyzéshez csatolt melléklet tartalmazta. Ehhez a kabinetfőnök jóváhagyása is kellett,
aki olyan tartalommal hagyta jóvá, hogy a felterjesztő feljegyzés a két döntési változat közül a miniszteri előterjesztéssel egyezően egyértelműen a kérelem elutasítására irányuló döntést javasolta a köztársasági elnök részére.
Az indokolásban kifejezetten rögzítették, hogy K. Endre kegyelemben részesítése
- a bűncselekmény jellegére,
- valamint az arra való utalás, hogy az elítélt már az otthonában tölti a börtönbüntetést,
- továbbá hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt, így munkába állása – és ezáltal a foglalkozástól eltiltás elengedése és a mentesítése – sem indokolt.
Az Igazgatóság K. Eendre ügyében külön összefoglalót készített, amelyben részletesen ismertette a bűncselekményt és azt, hogy az elítélt a cselekményt milyen más személy által elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben követte el, továbbá, hogy az elítélt reintegrációs (házi) őrizetbe került.
Az említett összefoglaló alapján nem javasolták a kegyelem megadását.
A köztársasági elnöki aláírást követően a rendes ügymenettől eltérően az aláírt eredeti határozat nem került vissza az Igazgatósághoz, és a miniszteri ellenjegyzésre történő megküldés sem a szokásos átirattal együtt történt.
Arról, hogy a köztársasági elnök K. Eendre ügyében a két változat közül melyik határozatot írta alá, az Igazgatóság is csak akkor értesült, amikor a határozatot már az igazságügyi miniszter is ellenjegyezte, és az ellenjegyzés megtörténtéről az Igazságügyi Minisztériumtól tudomást szerzett.
Az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka, helyt adó döntésre irányuló indokolást az ügyirat nem tartalmaz.
A pénteken nyilvánosságra hozott iratokat, az ügy részletes, időrendi történetével együtt a Köztársasági Elnök Hivatalának honlapján tekintheti meg.