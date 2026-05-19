Reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

„A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek az akkori kormány tagjai” – írták a Fidesz-frakció keddi közleményében, reagálva a miniszterelnök sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

Magyar Péter a kegyelmi üggyel kapcsolatban csak egy újabb Facebook-eseményt tartott, nem sajtótájékoztatót Fotó: Ladóczki Balázs

Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával

– áll a közleményben. Hozzátették:

K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.”

A Fidesz-frakció Magyar Péter keddi sajtótájékoztatóját, amelyen az ügyben az igazságügyi tárcánál lévő dossziéról beszélt, „csak egy újabb Facebook-eseményként” értékelte, hozzátéve, hogy ezen sem tudtunk meg semmi újat.