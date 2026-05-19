Reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

„A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek az akkori kormány tagjai” – írták a Fidesz-frakció keddi közleményében, reagálva a miniszterelnök sajtótájékoztatóján elhangzottakra.
Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával
– áll a közleményben. Hozzátették:
K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte.”
A Fidesz-frakció Magyar Péter keddi sajtótájékoztatóját, amelyen az ügyben az igazságügyi tárcánál lévő dossziéról beszélt, „csak egy újabb Facebook-eseményként” értékelte, hozzátéve, hogy ezen sem tudtunk meg semmi újat.
A kormány honlapján nyilvánosan elérhetővé tették a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a dokumentumok szerint Varga Judit egykori igazságügyminiszter nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét, miután azonban Novák Katalin köztársasági elnök támogatta azt, a miniszter is ellenjegyezte.