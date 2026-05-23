K. Endre kegyelméért Balog Zoltán lobbizott – kitálalt a volt kabinetfőnök

Új részleteket árult el a kegyelmi botrányról Schanda Tamás, Novák Katalin korábbi kabinetfőnöke – számolt be a Magyar Nemzet. Állítása szerint sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét.
Megszólalt a kegyelmi ügy egyik kulcsszereplője, Schanda Tamás, aki Novák Katalin korábbi kabinetfőnökeként dolgozott a Sándor-palotában – írta meg a Magyar Nemzet. Schanda arról beszélt, hogy Balog Zoltán református püspök lobbizott K. Endre kegyelméért, mert meggyőződése volt, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét ártatlanul ítélték el. A volt kabinetfőnök ugyanakkor leszögezte, hogy sem ő, sem az ügyet előkészítő részleg nem javasolta a kegyelem megadását.

Megszólalt a kegyelmi ügy egyik kulcsszereplője, Schanda Tamás, aki Novák Katalin kabinetfőnökeként dolgozott (Forrás: Facebook)

Kétféle javaslat készült Novák Katalinnak

A nyilvánosságra került feljegyzést ma már mindenki olvashatja – így én is beszélhetek róla –, szerintem az egyértelmű”

 – fogalmazott Schanda Tamás, aki szerint az ő feladata az volt, hogy az eltérő tanácsadói vélemények alapján mérlegelési helyzetet teremtsen az államfő számára. Ezért készült két különböző javaslat Novák Katalin részére. Elmondása alapján a döntéshozatal során jelentős időnyomás nehezedett az apparátusra a 2023-as pápalátogatás miatt, emiatt pedig az ügyet nem vizsgálták meg kellő alapossággal.

Varga Juditot átverhették a kegyelmi ügyben

Schanda szerint Novák nem tudott a gyermekbántalmazásról

Schanda Tamás azt is hangsúlyozta, hogy Novák Katalin abban a hitben hozta meg a döntést, hogy K. Endre nem bántalmazott gyermekeket.

Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott” 

– jelentette ki. A volt kabinetfőnök szerint az egykori köztársasági elnök hibázott, ugyanakkor vállalta a felelősséget, lemondott és bocsánatot kért az áldozatoktól. Az ügy újabb fordulatot vett azt követően, hogy nyilvánosságra kerültek a kegyelmi döntés hivatalos dokumentumai, miután a kormány kezdeményezte az iratok közzétételét.

