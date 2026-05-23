K. Endre kegyelméért Balog Zoltán lobbizott – kitálalt a volt kabinetfőnök

Megszólalt a kegyelmi ügy egyik kulcsszereplője, Schanda Tamás, aki Novák Katalin korábbi kabinetfőnökeként dolgozott a Sándor-palotában – írta meg a Magyar Nemzet. Schanda arról beszélt, hogy Balog Zoltán református püspök lobbizott K. Endre kegyelméért, mert meggyőződése volt, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét ártatlanul ítélték el. A volt kabinetfőnök ugyanakkor leszögezte, hogy sem ő, sem az ügyet előkészítő részleg nem javasolta a kegyelem megadását.

Kétféle javaslat készült Novák Katalinnak

A nyilvánosságra került feljegyzést ma már mindenki olvashatja – így én is beszélhetek róla –, szerintem az egyértelmű”

– fogalmazott Schanda Tamás, aki szerint az ő feladata az volt, hogy az eltérő tanácsadói vélemények alapján mérlegelési helyzetet teremtsen az államfő számára. Ezért készült két különböző javaslat Novák Katalin részére. Elmondása alapján a döntéshozatal során jelentős időnyomás nehezedett az apparátusra a 2023-as pápalátogatás miatt, emiatt pedig az ügyet nem vizsgálták meg kellő alapossággal.