K. Endre kegyelméért Balog Zoltán lobbizott – kitálalt a volt kabinetfőnök

Megszólalt a kegyelmi ügy egyik kulcsszereplője, Schanda Tamás, aki Novák Katalin korábbi kabinetfőnökeként dolgozott a Sándor-palotában – írta meg a Magyar Nemzet. Schanda arról beszélt, hogy Balog Zoltán református püspök lobbizott K. Endre kegyelméért, mert meggyőződése volt, hogy a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét ártatlanul ítélték el. A volt kabinetfőnök ugyanakkor leszögezte, hogy sem ő, sem az ügyet előkészítő részleg nem javasolta a kegyelem megadását.
Kétféle javaslat készült Novák Katalinnak
A nyilvánosságra került feljegyzést ma már mindenki olvashatja – így én is beszélhetek róla –, szerintem az egyértelmű”
– fogalmazott Schanda Tamás, aki szerint az ő feladata az volt, hogy az eltérő tanácsadói vélemények alapján mérlegelési helyzetet teremtsen az államfő számára. Ezért készült két különböző javaslat Novák Katalin részére. Elmondása alapján a döntéshozatal során jelentős időnyomás nehezedett az apparátusra a 2023-as pápalátogatás miatt, emiatt pedig az ügyet nem vizsgálták meg kellő alapossággal.
Schanda szerint Novák nem tudott a gyermekbántalmazásról
Schanda Tamás azt is hangsúlyozta, hogy Novák Katalin abban a hitben hozta meg a döntést, hogy K. Endre nem bántalmazott gyermekeket.
Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott”
– jelentette ki. A volt kabinetfőnök szerint az egykori köztársasági elnök hibázott, ugyanakkor vállalta a felelősséget, lemondott és bocsánatot kért az áldozatoktól. Az ügy újabb fordulatot vett azt követően, hogy nyilvánosságra kerültek a kegyelmi döntés hivatalos dokumentumai, miután a kormány kezdeményezte az iratok közzétételét.