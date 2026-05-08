Harminc képviselő vette át megbízólevelét

A megbízóleveleket Sasvári Róbert, az NVB és Nagy Attila, az NVI elnöke adta át a képviselőknek – adta hírül az MTI.

Pénteken harminc listán mandátumot szerzett képviselő vette át a megbízólevelét (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Fidesz-KDNP közös listáján szereplő képviselők közül pénteken vette át megbízólevelét:

Bencsik János, Budai Gyula, Czirbus Gábor, Csibi Krisztina, Hankó Balázs, Hargitai János, Hegedűs Barbara, Horváth László, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Latorcai Csaba, Lázár János, Máthé Zsuzsa, Molnárné Lezsák Anna, Nagy Sándor Bálint, Németh Balázs, Panyi Miklós, Pócs János, Radics Béla, Rétvári Bence, Seszták Miklós, Szijjártó Péter, Szűcs Gábor, Takács Árpád, Takács Péter, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert. Később veszi át mandátumát Varga Zsoltné Szalai Piroska.





A Mi Hazánk Mozgalom listájáról pénteken vette át mandátumát Szabadi István.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom hat listás mandátumot szerzett. Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság.

Az országos listáról mandátumhoz jutott képviselők többsége és a nemzetiségi szószólók megbízólevelüket már hétfőn átvették az Országházban tartott ünnepségen.