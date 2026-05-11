Kétharmados RTL-es hátszél a kormány mellett, meg egy kis ATV

Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát – írta Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán. A leendő kormányszóvivők rövid életrajzából az is kiderült, hogy mindhárom szóvivő balliberális sajtóorgánumtól – ketten az RTL-től, egyikük az ATV-től – érkeznek az Országházba.

Balról jobbra: Szondi Vanda, Magyar Péter miniszterelnök, Magyar Éva és Köböl Anita (Kép forrása: Facebook/Magyar Péter)

Szondi Vanda Mátészalkáról érkezett, pályáját a Duna Televízióban kezdte, később az RTL Hírigazgatóságán dolgozott 12 évig. „Kétgyermekes édesanyaként különösen fontos számára, hogy gyermekeink ne gyűlöletkampányok, félelemkeltő plakátok és háborús uszítás közepette nőjenek fel” – írta róla Magyar Péter.

Magyar Éva újságírói pályáját a nagykanizsai televízióban kezdte, majd a Magyar Rádió győri szerkesztőségénél és az RTL-nél folytatta. Nyugat-magyarországi tudósítóként, később a Híradó politikai riportereként hosszú éveken át az emberek életét befolyásoló döntésekről tájékoztatott.

Köböl Anita Budapesten született, és közel két évtizede dolgozik műsorvezetőként. 2022 óta az ATV csapatában közéleti és aktuálpolitikai témákkal foglalkozott, munkáját 2024-ben a Szóvivők Média Díjával ismerték el.

Ők hárman újságíróként tanulták meg, mit jelent kérdezni, figyelni, utánajárni és felelősen tájékoztatni. Magyarország kormányának szóvivőiként ugyanezt az elvet fogják képviselni: őszintén, felkészülten, tisztességgel

– írta a kormányfő.