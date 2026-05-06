Kiderült a dátum – ekkor találkozik Magyar Péter Giorgia Melonival

A leendő miniszterelnök kedden utazott Olaszországba, hogy megnézze a Riviera Filmfesztiválon a róla készült dokumentumfilmet. Magyar Péter tervezett távolléte során, Ruff Bálintot bízta meg a kormányalakítás előkészületeire.
Magyar Péter csütörtökön 10 órakor Rómában találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A leendő miniszterelnök a találkozó tényét szerdán, a Facebookon jelentette be.
Magyar Péter a Riviera Filmfesztivál okán utazott Olaszországba, ahol kedden este részt vett a Tavaszi szél című tiszás promóciós film bemutatóján. A dokumentumfilm Magyar Péter elmúlt két évét dolgozza fel.
