Kiderült, hogy melyik államtitkár nagy Star Wars-rajongó

„Most éppen a Birodalom visszavág pörög, de ne aggódjatok, a Jedi visszatér! Boldog Star Wars-napot mindenkinek” – írja Facebook-bejegyzésében Takács Péter leköszönő államtitkár.

A Star Wars-nap minden évben május 4-én van. Azért ezen a napon ünneplik, mert az ikonikus mondat – „May the Force be with you” – angolul nagyon hasonlít arra, hogy „May the Fourth be with you” („Május negyedike legyen veled”).

Innen jön a szóvicc, és ezért lett május 4. a Star Wars rajongók nem hivatalos világnapja.

A politikus bejegyzésében feltételezhetően arra utalt, hogy bár a Fidesz-KDNP veszített áprilisban, vissza fognak térni.