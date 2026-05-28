Kiderült, ki váltja Köböl Anitát az ATV-nél

Az ATV bejelentette, hogy Köböl Anita távozása miatt, júniustól új műsorvezetői párossal folytatódik a reggeli műsorsáv: a Start és a Start+ adásait heti váltásban Rónai Egon és Bodacz Balázs vezetik – írja a Mandiner.

Köböl Anita kormányszóvivő

Fotó: Mediaworks

A változás hátterében az áll, hogy Köböl Anita május közepe óta már nem a csatornánál dolgozik:

a Tisza-kormány kormányszóvivője lett, két korábbi RTL-es újságíróval együtt.

A csatorna közleménye szerint a nyári időszakban is megtartják a meghatározó közéleti műsorokat. Képernyőn marad a Start, a Start+, a Fórum, a Híradó, az Egyenes beszéd és az Aktuál is. Hétvégén továbbra is jelentkezik a Heti Világhíradó és a Somos a pályán, vasárnap pedig a Heti Napló Sváby Andrással.

A nyári műsorrend részeként ugyanakkor több produkció szünetre vonul. Pihenőt tart a Csatt, az Öt, a Tükör, a Csatt.2 és a #Bochkor, ezek az új évadban térnek majd vissza.

Az ATV azt is jelezte, hogy a közéleti tartalmak mellett könnyedebb műsorokkal is készülnek: hétvégenként ismert magyar kasszasiker filmeket sugároznak. Emellett az ATV Extra és a YouTube-csatorna a nyár folyamán is kiemelten követi a fontos hazai eseményeket, beleértve a parlamenti közvetítéseket és a kormányzati sajtótájékoztatókat.