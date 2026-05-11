Kocsis Máté a kormánypárti sajtónak nyilatkozott, fontos dolgokat tisztázott

„Négy percet adni egy képviselőnek arra, hogy egy négy évre megválasztandó minisztert kérdezzen, 1990 óta egy új szokás” – reagált Kocsis Máté a bloldali újságírók kérdésére egy bizottsági meghallgatást követően. A politikus arra is kitért, hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ő tölthette be a leghosszabb ideig, nyolc évig a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének a posztját, és büszke rá, hogy most Gulyás Gergely frakcióvezető egyik helyettese.

Kocsis Máté megtiszteltetésnek tartja, hogy nyolc évig a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének a posztját (Forrás: Facebook)

Arra a kérdésre, hogy ő mennyi időre tervezi ezt a szolgálatot, miután Gulyás Gergely és Lázár János is csak egy évig marad, tisztázta, biztos benne, hogy Gulyás Gergely az egész ciklusban jelen lesz, és a megfogalmazása csupán annak köszönhető, hogy a jogszabály szerint 1+3 évre választanak frakcióvezetőt, Lázár János pedig a saját szándékairól beszélt, amikor azt mondta, egy évig ül be a parlamanetbe.

Kocsis Máté újságírói kérdésre arra is kitért, a kormánypárti sajtónak azt javasolja, álljanak le a kettős mércével, és engedjék meg, hogy mindenki azt olvasson, amit csak szeretne. – Minden oldalon tapasztalok ordenáréságot, mindent olvasok én is, mindenhonnan tájékozódom – mondta, miután a napokban Orbán Viktor arról beszélt, szívesen olvassa a Vadhajtások cikkeit.

A politikus fontosnak nevezte, hogy kivizsgálják azokat az állításokat, mely szerint a titkosszolgálatok rádolgoztak a Tiszára. Miután ő maga is tagjan volt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, kijelentette, nem történt ilyesmi, ám ezt csak akkor hiszik el, ha maguk is kivizsgálják.