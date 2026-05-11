Kocsis Máté a kormánypárti sajtónak nyilatkozott, fontos dolgokat tisztázott

A politikus megjegyezte, sok minden kiderült hétfőn a Tisza demokráciájáról, majd azt tanácsolta a baloldali médiának, álljanak le a kettős mércével, és engedjék meg, hogy olyan portált olvasson, amit csak szeretne. Kocsis Máté egyúttal közölte, fontos, hogy kivizsgálja a Tisza-kormány azokat az állításokat, mely szerint a titkosszolgálatok rádolgoztak volna a Tiszára. Miután ő maga is tagja volt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, kijelentette, nem történt ilyesmi, ám ezt csak akkor hiszik el, ha maguk is kivizsgálják.
„Négy percet adni egy képviselőnek arra, hogy egy négy évre megválasztandó minisztert kérdezzen, 1990 óta egy új szokás” – reagált Kocsis Máté a bloldali újságírók kérdésére egy bizottsági meghallgatást követően. A politikus arra is kitért, hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ő tölthette be a leghosszabb ideig, nyolc évig a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének a posztját, és büszke rá, hogy most Gulyás Gergely frakcióvezető egyik helyettese.

Arra a kérdésre, hogy ő mennyi időre tervezi ezt a szolgálatot, miután Gulyás Gergely és Lázár János is csak egy évig marad, tisztázta, biztos benne, hogy Gulyás Gergely az egész ciklusban jelen lesz, és a megfogalmazása csupán annak köszönhető, hogy a jogszabály szerint 1+3 évre választanak frakcióvezetőt, Lázár János pedig a saját szándékairól beszélt, amikor azt mondta, egy évig ül be a parlamanetbe.

Kocsis Máté újságírói kérdésre arra is kitért, a kormánypárti sajtónak azt javasolja, álljanak le a kettős mércével, és engedjék meg, hogy mindenki azt olvasson, amit csak szeretne. – Minden oldalon tapasztalok ordenáréságot, mindent olvasok én is, mindenhonnan tájékozódom – mondta, miután a napokban Orbán Viktor arról beszélt, szívesen olvassa a Vadhajtások cikkeit.

A politikus fontosnak nevezte, hogy kivizsgálják azokat az állításokat, mely szerint a titkosszolgálatok rádolgoztak a Tiszára. Miután ő maga is tagjan volt a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, kijelentette, nem történt ilyesmi, ám ezt csak akkor hiszik el, ha maguk is kivizsgálják.

 

