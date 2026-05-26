Kocsis Máté: Megfeneklett a tanácsköztársaság újabb szellemi vívmánya

A vita középpontjában az R) cikk (4) bekezdésének esetleges kikerülése áll, amely kimondja: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.” Kocsis Máté emlékeztetett: ez a gondolat nem egyszerű politikai deklaráció, hanem az alkotmányos rendszer egyik sarokköve, amelyet nem lehet tetszés szerint átírni vagy kiiktatni.

A Facebook-kormányzás egyik hátulütőjére hívta fel a figyelmet Kocsis Máté (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)

Kocsis Máté üzent a Tisza-kormánynak az Alaptörvény-módosítási terv kapcsán

A Fidesz politikusa bejegyzésében az Alkotmánybíróság 32/2021. számú határozatát idézte, amely kimondja: az alkotmányos önazonosságot alkotó értékek a történeti alkotmányfejlődés során jöttek létre, és olyan jogi tényeknek minősülnek, amelyekről nemzetközi szerződéssel, sőt az Alaptörvény módosításával sem lehet lemondani.

Kocsis egyértelművé tette: ez azt jelenti, hogy az ilyen irányú politikai törekvések eleve kudarcra vannak ítélve.