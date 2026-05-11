Kocsis Máté élesen bírálta a Tisza-féle „demokráciát”

Élesen bírálta a hétfőn kezdődő miniszterjelölti meghallgatások menetét a Fidesz volt frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint abszurd, hogy az ellenzék mindössze négy percben kérdezhet azokról, akik évekre meghatározzák az ország működését.
Hétfő reggel megkezdődött a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tizenhárom testület hallgatja meg a miniszterjelölteket hétfőn. Az események kiemelt figyelmet kapnak, hiszen ekkor mutatkoznak be hivatalosan a Tisza-kormány leendő tárcavezetői az Országgyűlés szakbizottságai előtt.. Kocsis Máté közösségi oldalán kritizálta az új szabályozást. A politikus szerint súlyos demokratikus problémát vet fel, hogy a miniszterjelölteknek feltett kérdésekre rendkívül szűk időkeret jut.

Kocsis Máté
Kocsis Máté abszurdnak tartja, hogy csak 4 percig kérdezhetnek a miniszterjelöltektők (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)
Gulyás Gergely: A Fidesz a szakmai alkalmasságuk alapján dönt a miniszterjelöltekről

„Új demokrácia” – odaszúrt a Tisza-kormánynak

Kocsis Máté ironikusan úgy fogalmazott: 

Új demokrácia: négy, azaz 4 percet kérdezhetünk a miniszter-jelöltektől, akiket 4 évre választunk meg.”

Kocsis Máté szerint a meghallgatásoknak éppen az lenne a célja, hogy a képviselők részletesen számon kérhessék a tárcavezető-jelöltek terveit, alkalmasságát és szakmai elképzeléseit. Ehelyett szerinte olyan szűk keretek között zajlik majd az egyeztetés, amely inkább formalitásnak, mint valódi parlamenti kontrollnak tűnik.

 

