Kocsis Máté élesen bírálta a Tisza-féle „demokráciát”

Hétfő reggel megkezdődött a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tizenhárom testület hallgatja meg a miniszterjelölteket hétfőn. Az események kiemelt figyelmet kapnak, hiszen ekkor mutatkoznak be hivatalosan a Tisza-kormány leendő tárcavezetői az Országgyűlés szakbizottságai előtt.. Kocsis Máté közösségi oldalán kritizálta az új szabályozást. A politikus szerint súlyos demokratikus problémát vet fel, hogy a miniszterjelölteknek feltett kérdésekre rendkívül szűk időkeret jut.
„Új demokrácia” – odaszúrt a Tisza-kormánynak
Kocsis Máté ironikusan úgy fogalmazott:
Új demokrácia: négy, azaz 4 percet kérdezhetünk a miniszter-jelöltektől, akiket 4 évre választunk meg.”
Kocsis Máté szerint a meghallgatásoknak éppen az lenne a célja, hogy a képviselők részletesen számon kérhessék a tárcavezető-jelöltek terveit, alkalmasságát és szakmai elképzeléseit. Ehelyett szerinte olyan szűk keretek között zajlik majd az egyeztetés, amely inkább formalitásnak, mint valódi parlamenti kontrollnak tűnik.