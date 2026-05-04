Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

Koncz Zsófia

Koncz Zsófia: Sokatmondó, hogy az EU Bírósága csak a választás után jelentette be a gyermekvédelmi törvény elkaszálását

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt 16 év családpolitikai intézkedéseit és azok nemzetközi visszhangját hangsúlyozta közösségi oldalán a cslaádokért felelős államtitkár. Koncz Zsófia szerint a magyar modell nemcsak itthon, hanem globálisan is figyelmet kelt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Koncz Zsófiacsaládpolitikagyermekvédelmi törvénycsaládtámogatási rendszerkötelezettségszegési eljárás

Koncz Zsófia a bejegyzésében kiemelte: az elmúlt másfél évtizedben számos, kifejezetten az anyákat és a családokat támogató intézkedés született, köztük a Nők 40 program és az édesanyák SZJA-mentessége. 

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia emlékeztetett: az Orbán-kormány az elmúlt 16 évben számos, a családok mindennapi életét segítő fontos intézkedést bevezetett (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

Alig 10 milliós országként el tudtuk indítani Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját”

– írta, hozzátéve, hogy ezen program keretében 2026-ban félmillió, 2029-től pedig már egymillió édesanya válhat személyi jövedelemadó-mentessé.

Megnevezte a Fidesz-frakció helyettes vezetőit Gulyás Gergely

Nemzetközi figyelem és elismerés

Koncz Zsófia szerint a magyar családpolitika nemzetközi szinten is kiemelt érdeklődést vált ki: külföldi politikusok és szervezetek képviselői rendszeresen rácsodálkoznak arra, hogy Magyarországon több mint 30 különböző családtámogatási forma létezik. 

Példaként említette, hogy az ENSZ-ben tartott egyeztetéseken akkora volt az érdeklődés, hogy egyes résztvevőknek már ülőhely sem jutott.
A bejegyzés szerint a magyar modell egyik kulcseleme, hogy az édesanyák akár a gyermek hároméves koráig otthon maradhatnak, ami több ország számára is szokatlan gyakorlat.

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia reményét fejezte ki, hogy az új kormány sem ad teret a genderideológiának (Fotó: Orosz Peter Photographer)

Gyermekvédelem és uniós vita

A poszt hangsúlyos része a gyermekvédelmi törvény és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi jogvita. Az államtitkár felidézte: 2021-ben fogadták el azt a szabályozást, amely kimondja, hogy a gyermekek szexuális nevelése elsősorban a szülők feladata, és korlátozza bizonyos tartalmak megjelenését.

Emlékeztetett, hogy 2022-es népszavazáson több mint 3,5 millió ember támogatta a kormány álláspontját, amit Koncz úgy értékelt, hogy ez „egyértelműen a magyar emberek akarata”.

 Hozzátette: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, majd perelte Magyarországot, az Európai Unió Bírósága pedig később úgy döntött, hogy a törvény sérti az uniós jogot. Kiemelte:

Sokatmondó, hogy az ítélettel megvárták a magyar választások eredményét.

Koncz Zsófia álláspontja szerint ez a döntés a tagállami hatáskörök felülírását jelenti, és politikai vitát is generál. Bejegyzését azzal zárta: a jövőben is a családokért kívánnak dolgozni, és bíznak abban, hogy a magyar családpolitika alapelvei megmaradnak, az új kormány sem ad teret a genderideológiának Magyarországon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!