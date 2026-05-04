Koncz Zsófia: Sokatmondó, hogy az EU Bírósága csak a választás után jelentette be a gyermekvédelmi törvény elkaszálását

Nemzetközi figyelem és elismerés

Koncz Zsófia szerint a magyar családpolitika nemzetközi szinten is kiemelt érdeklődést vált ki: külföldi politikusok és szervezetek képviselői rendszeresen rácsodálkoznak arra, hogy Magyarországon több mint 30 különböző családtámogatási forma létezik.

Példaként említette, hogy az ENSZ-ben tartott egyeztetéseken akkora volt az érdeklődés, hogy egyes résztvevőknek már ülőhely sem jutott.

A bejegyzés szerint a magyar modell egyik kulcseleme, hogy az édesanyák akár a gyermek hároméves koráig otthon maradhatnak, ami több ország számára is szokatlan gyakorlat.

Koncz Zsófia reményét fejezte ki, hogy az új kormány sem ad teret a genderideológiának

Gyermekvédelem és uniós vita

A poszt hangsúlyos része a gyermekvédelmi törvény és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi jogvita. Az államtitkár felidézte: 2021-ben fogadták el azt a szabályozást, amely kimondja, hogy a gyermekek szexuális nevelése elsősorban a szülők feladata, és korlátozza bizonyos tartalmak megjelenését.

Emlékeztetett, hogy 2022-es népszavazáson több mint 3,5 millió ember támogatta a kormány álláspontját, amit Koncz úgy értékelt, hogy ez „egyértelműen a magyar emberek akarata”.

Hozzátette: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, majd perelte Magyarországot, az Európai Unió Bírósága pedig később úgy döntött, hogy a törvény sérti az uniós jogot. Kiemelte:

Sokatmondó, hogy az ítélettel megvárták a magyar választások eredményét.”

Koncz Zsófia álláspontja szerint ez a döntés a tagállami hatáskörök felülírását jelenti, és politikai vitát is generál. Bejegyzését azzal zárta: a jövőben is a családokért kívánnak dolgozni, és bíznak abban, hogy a magyar családpolitika alapelvei megmaradnak, az új kormány sem ad teret a genderideológiának Magyarországon.