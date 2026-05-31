Koncz Zsófia: Nekünk a gyermekek az elsők

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 évben számos olyan intézkedést vezettek be, amelyek a gyermekek jólétét, testi és lelki fejlődését szolgálják. Koncz Zsófia szerint gyermeknapon különösen fontos a legfiatalabb generációra figyelni, hiszen ők jelentik a reményt és a jövőt.

Koncz Zsófia gyermeknap alkalmából posztolt (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

Koncz Zsófia a családokat segítő programokat emelte ki

Felidézte, hogy az elmúlt években több olyan támogatás és program indult, amely megkönnyíti a családok mindennapjait és több lehetőséget biztosít a gyermekek számára.

Kiemelte, hogy ma Magyarországon minden diák ingyenesen juthat tankönyvhöz, emellett több százezer gyermek részesül ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben. Hozzátette, folyamatosan bővítették a bölcsődei férőhelyeket is annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a kisgyermekes szülőknek.

A képviselő szerint nagy eredmény, hogy évről évre több tízezer gyermek vehet részt az Erzsébet-táborokban, ahol élményekkel, új barátságokkal és közösségi tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

Koncz Zsófia arra is kitért, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséges fiatalok támogatására, hiszen

a tehetséggondozó programok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára képességeik kibontakoztatására és céljaik megvalósítására.

A politikus a Magyar Falu Program eredményeit is megemlítette, amelynek keretében országszerte új játszóterek épültek és újultak meg. Mint írta, a gyermekekért és a családokért végzett munka mindig a jövőbe vetett hitről szól.