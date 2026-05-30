Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

Fontos!

Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

Koncz Zsófia

Koncz Zsófia a Patrióták nemzetközi konferenciáján: Európa jövője a családokban rejlik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rigában tartott konferencián vett részt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, ahol a családok szerepéről, Európa jövőjéről és a közös értékek fontosságáról egyeztettek a résztvevők. Koncz Zsófia szerint egyre több patrióta közösség dolgozik együtt azért, hogy biztos jövőt teremtsen a következő generációk számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Koncz ZsófiaRigakonferencia

Koncz Zsófia közösségi oldalán számolt be arról, hogy részt vett a Patrióták rigai konferenciáján, ahol európai vezetőkkel és közösségekkel folytattak eszmecserét a kontinens jövőjéről, a családok helyzetéről és a közös értékek megőrzésének fontosságáról. A politikus bejegyzésében azt írta, nagy megtiszteltetés volt számára a meghívás, és örömmel találkozott olyan közösségekkel, amelyek hisznek abban, hogy Európa jövője az erős családokra és az erős közösségekre épül.

Koncz Zsófia a Patrióták rigai konferenciáján vett részt (Fotó: Facebook/Koncz Zsófia)
Koncz Zsófia a Patrióták rigai konferenciáján vett részt (Fotó: Facebook/Koncz Zsófia)

Koncz Zsófia a demográfiai kihívásokról is beszélt

Kiemelte, hogy a demográfiai kihívások egész Európát érintik, 

Magyarország azonban az elmúlt években következetesen a családok támogatása mellett állt. Hangsúlyozta, hogy a családbarát intézkedések, valamint a gyermeknevelést segítő programok a biztonságot és a kiszámítható jövőt szolgálják.

A politikus szerint Európa jövője a családokban és a gyermekekben rejlik, ezért továbbra is fontos támogatni a gyermekvállalást és kiállni azok mellett az értékek mellett, amelyek erős közösségeket és erős nemzeteket teremtenek. Bejegyzése végén sok sikert kívánt a közelgő választások előtt álló lett partnereknek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!