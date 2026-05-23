Végre felébredt a kormány - itt a lista, mi nem hozható be Ukrajnából

A Tisza-kormány még múlt héten jelentette be a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, aminek következtében több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék importkorlátozása is megszűnt. A búza, kukorica, liszt, tojás vagy akár a méz is ismét beérkezhetett Magyarországra, mindössze bejelentési kötelezettség mellett. A helyzetre végül Bóna Szabolcs agrárminiszter reagált, aki közölte:

Felébredt a kormány: Bóna Szabolcs agrárminiszterl elismerte, hogy súlyos hibát követtek el (Forrás: magyartisza.hu)

A kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja”.

Hosszú tiltólista, nagy tét

A Magyar Közlönyben közzétett lista alapján ismét tiltás alá kerülhet számos érzékeny mezőgazdasági termék. A korlátozás érinti többek között a marha-, sertés-, juh- és baromfihúst, a tojást, a mézet, a búzát, a rozst, az árpát, a kukoricát, a lisztet, a napraforgómagot, valamint különböző növényi olajokat és tartósított zöldségeket is.