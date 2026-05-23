Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Percek alatt történt a tragédia: 14-en haltak meg a felvonóbalesetben

Sport

Több követője van, mint Hosszú Katinkának, de itthon alig ismerik: magyar a világ legfittebb nője!

Tisza-kormány

Végre felébredt a kormány - itt a lista, mi nem hozható be Ukrajnából

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háborús veszélyhelyzet megszüntetésével automatikusan kikerült a jogrendből az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalma. A Tisza-kormány napokkal később ismerte fel, hogy ezzel gyakorlatilag szabad utat nyitott az olcsó ukrán import előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-kormányháborús veszélyhelyzetBóna Szabolcsagrárminiszterhibabehozatali tilalomukrán mezőgazdaság

A Tisza-kormány még múlt héten jelentette be a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, aminek következtében több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék importkorlátozása is megszűnt. A búza, kukorica, liszt, tojás vagy akár a méz is ismét beérkezhetett Magyarországra, mindössze bejelentési kötelezettség mellett. A helyzetre végül Bóna Szabolcs agrárminiszter reagált, aki közölte: 

kormány
Felébredt a kormány: Bóna Szabolcs agrárminiszterl elismerte, hogy súlyos hibát követtek el (Forrás: magyartisza.hu)

A kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja”.

Hosszú tiltólista, nagy tét

A Magyar Közlönyben közzétett lista alapján ismét tiltás alá kerülhet számos érzékeny mezőgazdasági termék. A korlátozás érinti többek között a marha-, sertés-, juh- és baromfihúst, a tojást, a mézet, a búzát, a rozst, az árpát, a kukoricát, a lisztet, a napraforgómagot, valamint különböző növényi olajokat és tartósított zöldségeket is.

Az eredeti korlátozásokat még 2023-ban vezették be, miután az Európai Unió által megnyitott „szolidaritási folyosókon” keresztül jelentős mennyiségű ukrán gabona ragadt Kelet-Európában. Az olcsó import lenyomta az árakat, miközben több esetben toxin- és GMO-szennyezés gyanúja is felmerült.

Magyar Péter döntött: eláraszthatja az országot a génmódosított ukrán gabona - botrányos részletek

A Fidesz több politikusa is élesen bírálta a kormányt a kialakult helyzet miatt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-kormány „Facebook-kormányzást folytat”, ezért nem marad ideje az érdemi munkára, miközben a magyar gazdák hónapok óta kiszámítható védelemre várnak. A Fidesz-EP képviselője Dömötör Csaba és a MAGOSZ főtitkára is hangsúlyozta: gazdák ezrei várják a választ arra, hogy az új kormány tervez-e import korlátozó intézkedéséket bevezetni.

A mostani fordulat azt mutatja: Mégiscsak szükség van azokra a korlátozásokra, amelyeket a korábbi kormány a magyar agrárium védelmében vezetett be.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!