Végre felébredt a kormány - itt a lista, mi nem hozható be Ukrajnából

A Tisza-kormány még múlt héten jelentette be a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, aminek következtében több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék importkorlátozása is megszűnt. A búza, kukorica, liszt, tojás vagy akár a méz is ismét beérkezhetett Magyarországra, mindössze bejelentési kötelezettség mellett. A helyzetre végül Bóna Szabolcs agrárminiszter reagált, aki közölte:
A kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja”.
Hosszú tiltólista, nagy tét
A Magyar Közlönyben közzétett lista alapján ismét tiltás alá kerülhet számos érzékeny mezőgazdasági termék. A korlátozás érinti többek között a marha-, sertés-, juh- és baromfihúst, a tojást, a mézet, a búzát, a rozst, az árpát, a kukoricát, a lisztet, a napraforgómagot, valamint különböző növényi olajokat és tartósított zöldségeket is.
Az eredeti korlátozásokat még 2023-ban vezették be, miután az Európai Unió által megnyitott „szolidaritási folyosókon” keresztül jelentős mennyiségű ukrán gabona ragadt Kelet-Európában. Az olcsó import lenyomta az árakat, miközben több esetben toxin- és GMO-szennyezés gyanúja is felmerült.
A Fidesz több politikusa is élesen bírálta a kormányt a kialakult helyzet miatt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza-kormány „Facebook-kormányzást folytat”, ezért nem marad ideje az érdemi munkára, miközben a magyar gazdák hónapok óta kiszámítható védelemre várnak. A Fidesz-EP képviselője Dömötör Csaba és a MAGOSZ főtitkára is hangsúlyozta: gazdák ezrei várják a választ arra, hogy az új kormány tervez-e import korlátozó intézkedéséket bevezetni.
A mostani fordulat azt mutatja: Mégiscsak szükség van azokra a korlátozásokra, amelyeket a korábbi kormány a magyar agrárium védelmében vezetett be.