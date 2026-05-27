Így hárítanak a kormány tagjai, ha az új rendészeti államtitkárról kérdezik őket

Nem válaszolt Magyar Péter a Hír TV-nek arra a kérdésre, hogy mit üzenne a 2006-os rendőrterror áldozatainak annak fényében, hogy rendészeti államtitkárnak nevezte ki azt a Tóth Gábort, aki a 20 évvel ezelőtti botrányos események egyik kulcsfigurája volt.
A miniszterelnök válaszadás helyett inkább a Hír TV riporterét sértegette. De Köböl Anita kormányszóvivő is érdemi válasz nélkül hagyta az újságírókat, amikor Tóth Gáborról kérdezték.
A Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Apáti István szerint azonban Tóth Gábor kinevezése súlyos politikai tévedés. A Mi Hazánk alelnöke, Novák Előd – akit 2006-ban jogszerűtlenül állítottak elő – pedig úgy fogalmazott, hogy ez a legbotrányosabb kinevezése a Tisza Pártnak.
