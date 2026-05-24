Újabb baloldali médiamunkás érkezett a tiszás propaganda éllovasához

Hogy egy újságíró honnan hova szerződik, önmagában nem feltétlenül érdekes. Azonban a Magyar Péterhez érthetően legközelebb álló, a kormánypropaganda gépezet portálja, a Kontroll új dolgozójának múltja kétségtelenül tanulságos – írta az Ellenpont.

Baloldali médiamunkás érkezett a kormánypropaganda éllovasához. Wiedemann Tamás, a Szabad Európa műsorában

A lap megjegyzi,

radikális baloldali médiától szerződtetett új vezető munkatársat Magyar Péter testvérének lapja, az első számú tiszás propagandalap, a Kontroll.

Wiedemann Tamás az amerikai Demokrata Párt által amerikai adófizetői pénzekből finanszírozott Szabad Európánál dolgozott előzőleg, azt megelőzően is baloldali médiumnál dolgozott.

Cikkei között

szinte kizárólag a Fideszt és az Orbán-kormányt szidalmazó írásokat találunk, 2018-ban pedig a Facebookon gyalázkodva szólított fel mindenkit, hogy a Fidesz ellen szavazzon.

A kormánypropaganda bizonyíték a Tisza baloldali kötődésére is

Bár a Tisza Párt megpróbál úgy tenni, mintha nem lenne köze a radikális baloldalhoz, de a saját pártsajtójuk is bizonyíték az ellenkezőjére – írják, hozzátéve:

Wiedemann nagy erőkkel gyártotta a lejárató anyagokat:

egyik legismertebb írásában a Nemzeti Koncessziós Irodától (NKOI) kiperelt autópálya-koncessziós szerződéseket részletezte – azt próbálta bizonygatni, hogy a magyar állam tizenötezermilliárd forintos üzletet szervezett ki különféle üzleti köröknek,

uniós felzárkózás: a sor végén kullog Magyarország,

a családi adókedvezmények ellenére is leszakadtak a magyar bérek,

nincs technikai akadálya annak, hogy leváljunk az orosz olajról.

Ilyen és ehhez hasonló anyagokat gyártott a kormánymédia új csillaga, az írás teljes egészében az Ellenpont honlapján olvasható.