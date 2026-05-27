Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

A keddi kormányülést követően szerda délelőtt sajtótájékoztatót tartanak a Miniszterelnökség épületében. A Tisza-kormány döntéseit és a legfontosabb bejelentéseket folyamatosan frissülő cikkünkben olvashatja.
A keddi kormányülést követően a Miniszterelnökség épületében adnak tájékoztatást a kormányszóvivők a kabinet munkájáról. 

Budapest, 2026. május 18. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án. Mellette Magyar Éva (b) és Köböl Anita kormányszóvivők. MTI/Hegedüs Róbert
A kormányszóvivői sajtótájékoztatón újabb részletek kerültek napvilágra a kormány döntéseiről
A kormányszóvivő a tájékoztatóban elmondta,

a kormány egy bizottság felállításának segítségével kivizsgálja az azbesztszennyezéssel kapcsolatban, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora mértékű szennyeződést mutatnak.

A kormány célja, hogy a lakosság egészségével kapcsolatos monitoring megkezdődjön, ezzel kapcsolatban a kormány létrehozott egy honlapot, amelyen több gyakorlati példát is találnak, hogyan, mit tehetnek fertőzés gyanúja esetén. tudastar.kfgysz.hu oldalon minden szükséges információt megtalálnak az érintettek.

A nem alanyi jogon kiadott diplomata útlevelek átvizsgálását követően a kormány összesen 943, nem alanyi jogon járó diplomata útlevél visszavonását javasolja.

A budapesti BL-döntővel kapcsolatban elhangzott, hogy a belügyminiszter és az építési miniszter folyamatosan egyeztet a fővárossal,

úgy tűnik, minden rendben van a szervezéssel"

– közölték.

A reptereken rendkívüli terhelés várható, a kormány Ferihegy-1-et is megnyitotta. De nem csak a reptereken, hanem a szárazföldi közlekedésben is csúcsterhelés várható.

A betegjogokkal kapcsolatban is tárgyalt a kormány, arra jutottak, hogy a kormány úgy nyúl hozzá a témához, hogy a betegek „valódi jogokat” kapjanak.

Az oktatási miniszter azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja felül a Klebelsberg Központ irányító szerepét, működését.

Cikkünk frissül…

 

