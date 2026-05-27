Ezt sem tudják? Akkora ökörséget mondott Magyar Péter szóvivője, hogy a fejünket fogjuk

Szondi Vanda a Tisza-kormány egyik kormányszóvivője örömmel tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy vasárnap nemcsak gyereknap lesz, hanem Bajnokok Ligája döntő is Budapesten.

Magyar Péter nélkül a szóvivői már azt sem tudják, hogy mikor van a BL-döntő Forrás: Facebook/Szondi Vanda

Ezzel mindössze annyi a baj, hogy a BL-döntő szombaton lesz.

Németh Balázs arra mutatott rá, hogy nem kell mindent elhinni Magyar Péter szócsöveinek, igaz a szerdai tájékoztató után sok információt nem osztottak meg.

Egy rövid válogatásból az is kiderülhetett mindenki számára, hogy a Tisza Párt elnöke még a saját szóvivőinek se mond el sok mindent.