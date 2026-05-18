Magyar Péterék sorra teszik a döbbenetes bejelentéseket - kövesse élőben az Origón 

A Magyar Péter vezette kormány a múlt héten Ópusztaszeren tartotta első ülését, hétfőn pedig ismét összeültek a kabinet tagjai. A 17 órakor kezdődő sajtótájékoztatón kiderülnek a kormány első konkrét döntései, illetve a prioritások. A kormányülést követő sajtótájékoztatót a budapesti Alkotmány utcában, a Miniszterelnökség épületében tartják.
A kormány meghosszabbítaná a Dunaferr működésének finanszírozását
A kormány soron kívül tárgyalta a dunaújvárosi Dunaferr helyzetét. A kabinet szerint a vállalat ügye nem csupán munkaerőpiaci kérdés, hanem a térség gazdaságát és Dunaújváros működését is közvetlenül érintő várospolitikai ügy.
A jelenlegi működést a felszámoló biztosítja, havi mintegy egymilliárd forintos költséggel. A szerződés május végéig érvényes, ezért annak meghosszabbítása indokolttá vált, mivel a vállalat még mindig mintegy 550 család megélhetését biztosítja. A kormány közlése szerint hosszú távon fenntartható megoldást keres a Dunaferr számára.
Átalakul a végrehajtási rendszer
A kabinet a végrehajtási rendszer átalakításáról is tárgyalt. Felmerült a végrehajtás állami kézbe vétele és nonprofit alapokra helyezése, arra hivatkozva, hogy Magyarországon több százezer ember él végrehajtási eljárás alatt. A kormányzati adatok szerint 2024-ben több mint 670 ezer folyamatban lévő ügy volt az országban, amelyek közel kétmillió embert érinthetnek.
Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig készítheti el a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítás tervezetét.
Szondi Vanda kormányszóvivő elmondása szerint a cél az, hogy a végrehajtás közszolgáltatásként működjön, ne pedig üzleti modellként. A kormány emellett támogat minden olyan parlamenti kezdeményezést, amely vizsgálóbizottságok felállításával segítheti a végrehajtási rendszer működésének felülvizsgálatát és átalakítását.
A kormány felfüggesztené a kilakoltatások végrehajtását az új szabályozásig
A kormány arról is döntött, hogy kezdeményezi a végrehajtási törvény módosítását, és erre vonatkozó javaslatot tesz a Tisza Párt parlamenti frakciójának. A tervek szerint felfüggesztenék a kilakoltatások végrehajtását addig, amíg az új törvényi rendelkezések hatályba nem lépnek.
Az Igazságügyi Minisztérium emellett előkészíti azokat a törvénymódosításokat is, amelyek nyomán a felszámolási eljárások – Szondi Vanda szavaival élve – ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek.
A kabinet döntött a közjegyzői rendszer átalakításának előkészítéséről is.
Átvilágítják az MTVA-t és az állami ingatlanügyleteket is
A kormány arra kérte az igazságügyi minisztert, hogy egyes feladatköröket helyezzen át a kormányhivatalokhoz"
– jelentette be Szondi Vanda. A tájékoztatón elhangzott:
A kabinet szerint az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mivel abból kimaradt több jelentős beruházási tétel.
A kormány példaként említette a Budapest-Belgrád vasútvonal egyik már elkészült szakaszát, valamint az iváncsai akkumulátorgyárhoz kapcsolódó, mintegy 22 milliárd forintos vasútfejlesztést.
A kormányülésen döntés született a közmédia teljes körű átvilágításáról is. Ennek keretében vizsgálják az MTVA szerződéseit és szerkesztőségi gyakorlatát.
A kabinet emellett arra kérte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, hogy folytasson le teljes körű vizsgálatot az állami ingatlanállománnyal kapcsolatban. Az átvilágítás kiterjed az állam által bérelt irodaházakra, cégek székhelyeire, szerződésekre, valamint a Tiborcz István érdekeltségeitől vásárolt ingatlanokra is.
Felülvizsgálják Paksot, egészségügyi reformtervet hozhat nyilvánosságra a kormány
Kapitány István felel a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának, valamint a Paks II. beruházás felülvizsgálatáért"
– hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Ezt követően Köböl Anita bejelentette: a Tisza-kormány nyilvánosságra hoz egy olyan tanulmányt, amelyet még az Orbán-kormány rendelt meg, és amely az egészségügyi rendszer teljes átalakítására tesz javaslatot.
A kormányfő heti két kormányülést ígért
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a kormányzás első időszakában akár heti két kormányülést is tarthatnak. A tervek szerint legközelebb pénteken ül össze ismét a kabinet azt követően, hogy a miniszterelnök hazatért az első hivatalos külföldi látogatásáról Varsóból, illetve Bécsből.