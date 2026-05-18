Magyar Péterék sorra teszik a döbbenetes bejelentéseket - kövesse élőben az Origón 

A Magyar Péter vezette kormány a múlt héten Ópusztaszeren tartotta első ülését, hétfőn pedig ismét összeültek a kabinet tagjai. A 17 órakor kezdődő sajtótájékoztatón kiderülnek a kormány első konkrét döntései, illetve a prioritások. A kormányülést követő sajtótájékoztatót a budapesti Alkotmány utcában, a Miniszterelnökség épületében tartják.

A kormányülést követő sajtótájékoztatón újabb részletek kerülnek napvilágra a kormány döntéseiről (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A kormány meghosszabbítaná a Dunaferr működésének finanszírozását

A kormány soron kívül tárgyalta a dunaújvárosi Dunaferr helyzetét. A kabinet szerint a vállalat ügye nem csupán munkaerőpiaci kérdés, hanem a térség gazdaságát és Dunaújváros működését is közvetlenül érintő várospolitikai ügy.

A jelenlegi működést a felszámoló biztosítja, havi mintegy egymilliárd forintos költséggel. A szerződés május végéig érvényes, ezért annak meghosszabbítása indokolttá vált, mivel a vállalat még mindig mintegy 550 család megélhetését biztosítja. A kormány közlése szerint hosszú távon fenntartható megoldást keres a Dunaferr számára.

Átalakul a végrehajtási rendszer

A kabinet a végrehajtási rendszer átalakításáról is tárgyalt. Felmerült a végrehajtás állami kézbe vétele és nonprofit alapokra helyezése, arra hivatkozva, hogy Magyarországon több százezer ember él végrehajtási eljárás alatt. A kormányzati adatok szerint 2024-ben több mint 670 ezer folyamatban lévő ügy volt az országban, amelyek közel kétmillió embert érinthetnek.

Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig készítheti el a végrehajtási rendszer reformjáról szóló törvénymódosítás tervezetét.

Szondi Vanda kormányszóvivő elmondása szerint a cél az, hogy a végrehajtás közszolgáltatásként működjön, ne pedig üzleti modellként. A kormány emellett támogat minden olyan parlamenti kezdeményezést, amely vizsgálóbizottságok felállításával segítheti a végrehajtási rendszer működésének felülvizsgálatát és átalakítását.

A kormány felfüggesztené a kilakoltatások végrehajtását az új szabályozásig

A kormány arról is döntött, hogy kezdeményezi a végrehajtási törvény módosítását, és erre vonatkozó javaslatot tesz a Tisza Párt parlamenti frakciójának. A tervek szerint felfüggesztenék a kilakoltatások végrehajtását addig, amíg az új törvényi rendelkezések hatályba nem lépnek.