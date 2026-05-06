Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

Fontos

Itt a háborús fordulat: órákon belül békét köthetnek a felek – erre várt az egész világ

korrupciógyanús

Gulyás Gergely: Az új hatalom kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A leköszönő kormány és a nemzeti oldal büszkeségre okot adó eredményeiről és az új kormányerő, valamint a vele összefonódott balliberális média boszorkányüldözéséről írt Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán. A tisztességes kormányzati és közigazgatási vezetők besározása ellen szólalt fel, amelyre néhány korrupciógyanús ügy ad alapot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
korrupciógyanúsFidesz-KDNPkoncepciós eljárásGulyás Gergelyballiberális médiaTisza-kormány

A Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli ország kormányzására vállalkozott. A 16 év alatt elért eredményekhez több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen, a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, az ország közös teljesítménye, és különösen büszke lehet a jobboldal egésze. Most mégis kollektív bűnösséget kiáltanak néhány korrupciógyanús ügyre hivatkozva – mondta el Gulyás Gergely a közösségi oldalán megosztott videóban.

korrupció
Gulyás Gergely frakcióvezető a kollektív bűnösség és a korrupciógyanús ügyek kapcsán a koncepciós eljárásokkal való fenyegetés ellen szólalt fel (forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Milyen eredményeket akarnak besározni a korrupciógyanús ügyekkel?

  • A 16 év alatt megduplázták az állami vagyont
  • Több mint egymillió ember jutott munkához
  • Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban

– sorolja a frakcióvezető.

Majd hozzáteszi, hogy a politikai felelősség közös, a jogi felelősség mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatják, de az új kormánynak és a független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy feltárására Gulyás Gergely szerint.

A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek

– tett ígéretet a politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!