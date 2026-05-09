Szombaton kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, ahol kivetítőkön keresztül az emberek jókedvűen, érdeklődve figyelik a parlament alakuló ülését Budapesten.

A Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth téren

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A tömeg tapssal fogadta, hogy Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé és ujjongás kísérte a házelnök első döntését is, amelynek értelmében az európai uniós zászlót visszahelyezik azt a Parlament épületére. Sokan állnak a téren és a teret körbe ölelő villamossíneken is. A résztvevők között idősek, fiatalok, kisgyermekkel érkezők is vannak, míg sokan elhozták kutyáikat is. A téren vizet is osztanak.