Szombaton kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, ahol kivetítőkön keresztül az emberek jókedvűen, érdeklődve figyelik a parlament alakuló ülését Budapesten.
A tömeg tapssal fogadta, hogy Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé és ujjongás kísérte a házelnök első döntését is, amelynek értelmében az európai uniós zászlót visszahelyezik azt a Parlament épületére. Sokan állnak a téren és a teret körbe ölelő villamossíneken is. A résztvevők között idősek, fiatalok, kisgyermekkel érkezők is vannak, míg sokan elhozták kutyáikat is. A téren vizet is osztanak.
A látogatók közül többen parlamenti patkót mintázó pólókat viselnek vagy Tisza feliratú, Magyar Pétert ábrázoló, valamint európai uniós és magyar zászlókat lengetnek. Magyar Péter leendő miniszterelnök reggel a Kossuth téren arról beszélt, hogy ma van a rendszerváltás első hivatalos napja. Ebből az alkalomból egész nap kivetítőkön lehet követni a téren és a környező utcákban az Országgyűlés alakuló ülését. Utána lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle és Magyar Péter is beszédet mond, majd népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig meglepetésvendégekkel, kulturális produkciókkal. Az eseményeket egész nap közvetítik a Facebookon, a YouTube-on és a Tik-Tokon, az alakuló ülést az M1 aktuális csatorna is élőben közvetíti.