országház

Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér

Szinte megtelt a Kossuth tér, ahol kivetítőkön keresztül az emberek jókedvűen, érdeklődve figyelik a parlament alakuló ülését. A látogatók közül többen parlamenti patkót mintázó pólókat viselnek.
Szombaton kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, ahol kivetítőkön keresztül az emberek jókedvűen, érdeklődve figyelik a parlament alakuló ülését Budapesten.

kossuth tér, Budapest, 2026. május 9.A Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.MTI/Vasvári Tamás
A Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth téren
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A tömeg tapssal fogadta, hogy Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé és ujjongás kísérte a házelnök első döntését is, amelynek értelmében az európai uniós zászlót visszahelyezik azt a Parlament épületére. Sokan állnak a téren és a teret körbe ölelő villamossíneken is. A résztvevők között idősek, fiatalok, kisgyermekkel érkezők is vannak, míg sokan elhozták kutyáikat is. A téren vizet is osztanak.

Parlament, Az Országgyűlés alakuló ülése, Magyar Péter miniszterelnök, 2026. május 9., 2026.05.09.
Az új Országgyűlés alakuló ülésének előkészületeit végzik az Országházban 2026. május 9-én

A látogatók közül többen parlamenti patkót mintázó pólókat viselnek vagy Tisza feliratú, Magyar Pétert ábrázoló, valamint európai uniós és magyar zászlókat lengetnek. Magyar Péter leendő miniszterelnök reggel a Kossuth téren arról beszélt, hogy ma van a rendszerváltás első hivatalos napja. Ebből az alkalomból egész nap kivetítőkön lehet követni a téren és a környező utcákban az Országgyűlés alakuló ülését. Utána lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle és Magyar Péter is beszédet mond, majd népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig meglepetésvendégekkel, kulturális produkciókkal. Az eseményeket egész nap közvetítik a Facebookon, a YouTube-on és a Tik-Tokon, az alakuló ülést az M1 aktuális csatorna is élőben közvetíti.

 

