Külföldi pénzek és rejtett hálózatok – így befolyásolták az NGO-k a magyar politikát

Az elmúlt években több olyan folyamat is kirajzolódott Magyarországon, amely a külföldi finanszírozás és a politikai befolyásolás kérdését veti fel – olvasható az Indexen keddi véleménycikkben, amely az Európai Unió vezető politikusainak, illetve egyes EU-hoz köthető szerveknek a magyar belpolitikára gyakorolt befolyásolását taglalja.

Külföldi pénzek és rejtett hálózatok formájában jelentek meg a részben Soros Györgyhöz köthető NGO-k a magyar politikában (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A szerző utal arra, az Állami Számvevőszék korábban megállapította, hogy az ellenzéki kampányban külföldi források is megjelentek, részben USA-hoz köthető NGO-kon keresztül. A cikkben kiemelt példaként említik az Action for Democracy ügyét, amely a hazai politikai viták egyik központi témájává vált. Az említett NGO a NED-hez (National Endowment for Democracy) kötődött, amelyet az 1980-as években azért hoztak létre, hogy nyíltan tegye azt, amit a CIA korábban burkoltan végzett. Saját weboldalának archivált változata szerint

a szervezet kizárólag Magyarországra és Brazíliára koncentrált, és határozottan Orbán Viktor-ellenes kampánycélokat jelölt meg.

– írják.