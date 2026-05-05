Külföldi pénzek és rejtett hálózatok – így befolyásolták az NGO-k a magyar politikát

Az elmúlt években több olyan folyamat is kirajzolódott Magyarországon, amely a külföldi finanszírozás és a politikai befolyásolás kérdését veti fel – olvasható az Indexen keddi véleménycikkben, amely az Európai Unió vezető politikusainak, illetve egyes EU-hoz köthető szerveknek a magyar belpolitikára gyakorolt befolyásolását taglalja.
A szerző utal arra, az Állami Számvevőszék korábban megállapította, hogy az ellenzéki kampányban külföldi források is megjelentek, részben USA-hoz köthető NGO-kon keresztül. A cikkben kiemelt példaként említik az Action for Democracy ügyét, amely a hazai politikai viták egyik központi témájává vált. Az említett NGO a NED-hez (National Endowment for Democracy) kötődött, amelyet az 1980-as években azért hoztak létre, hogy nyíltan tegye azt, amit a CIA korábban burkoltan végzett. Saját weboldalának archivált változata szerint
a szervezet kizárólag Magyarországra és Brazíliára koncentrált, és határozottan Orbán Viktor-ellenes kampánycélokat jelölt meg.
– írják.
Külföldi kampányfinanszírozás elfogadása és felhasználása Magyarországon önmagában is bűncselekmény.
Az amerikai források csökkenésével uniós csatornák kerültek előtérbe. Az Európai Bizottság támogatási rendszerein keresztül jelentős összegek jutottak civil szervezetekhez, az Európai Számvevőszék adatai szerint milliárdos nagyságrendben.
A digitális tér a viták fontos színterévé vált
A cikk rávilágít arra, hogy a brüsszeli MCC Democracy Interference Observatory kutatói feltárták, egyes EU-finanszírozású civil szervezetek – köztük a Democracy Reporting International (DRI), amelynek bevételei döntő részben kormányzati forrásokból (47 százalék német, 20 százalék EU, 7 százalék holland külügyi büdzsé) származnak – jogi eszközöket használtak arra, hogy hozzáférhessenek a magyar választásokhoz kapcsolódó platformadatokhoz,
Vagyis ahhoz, hogy a nagy technológiai cégek, mint a Google vagy a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta milyen tartalmakat mutattak felületeiken a választóknak. A célzott tartalomszűrés azt eredményezte, hogy az amerikai demokrata, illetve a brüsszeli alapelveket támogató, liberális eszméket hirdető fotók, videók és bejegyzések prioritást élveztek, magy a jobboldali-nemzeti tematikájú bejegyzéseket visszatartották vagy korlátozták azok elérhetőségét.