Ilyen nincsen: saját vizeletében mosta kulcsát a Kutya párt politikusa

„Nem ettem elég fókazsírt” – ezzel a felütéssel osztott meg egy egészen szürreális bejegyzést a Facebook-oldalán Juhász Veronika. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) képviselője a posztban található képek tanúsága szerint ugyanis a rozsdás kulcsát a saját vizeletével próbálta megtisztítani – írta meg a Magyar Nemzet.
rozsdás lett a kulcsom. Bevillant egy jelenet egy filmből. Gyerekkoromban láthattam. Edénybe vizeltem, kipróbáltam. Nem ettem elég fókazsírt
A kísérlet tehát nem sikerült, a kulcsról a vizelet nem oldotta le a rozsdát. A politikusnak azonban ha minden igaz, hamarosan fel kell hagynia az érdekes és egyben undorító kísérletekkel, ugyanis Juhász Veronika amellett, hogy 2019 óta II. kerületi önkormányzati képviselő, a 2026-os választásokon a Kutyapárt képviselőjelöltje volt, így pedig őt is terheli a kampányfinanszírozás visszafizetésének terhe. Az MKKP szerint a pártnak 643 853 143 forintot kell visszafizetnie az államkasszába, ebből azonban mostanáig mindössze alig több mint 140 millió forintot gyűjtöttek össze a támogatók.
Ha nem tudnak fizetni, akkor a listán szereplők a saját vagyonukkal felelnek a visszafizetésért.