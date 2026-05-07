Ilyen nincsen: saját vizeletében mosta kulcsát a Kutya párt politikusa

A kísérlet tehát nem sikerült, a kulcsról a vizelet nem oldotta le a rozsdát. A politikusnak azonban ha minden igaz, hamarosan fel kell hagynia az érdekes és egyben undorító kísérletekkel, ugyanis Juhász Veronika amellett, hogy 2019 óta II. kerületi önkormányzati képviselő, a 2026-os választásokon a Kutyapárt képviselőjelöltje volt, így pedig őt is terheli a kampányfinanszírozás visszafizetésének terhe. Az MKKP szerint a pártnak 643 853 143 forintot kell visszafizetnie az államkasszába, ebből azonban mostanáig mindössze alig több mint 140 millió forintot gyűjtöttek össze a támogatók.

Ha nem tudnak fizetni, akkor a listán szereplők a saját vagyonukkal felelnek a visszafizetésért.