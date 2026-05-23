Kezdődik? Már az Amnesty aktivistái egyeztettek az új oktatási miniszterrel

Egyeztetésen fogadta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Amnesty International Magyarország két aktivistáját, Máthé Annát és Török Virágot – számolt be a Magyar Nemzet. A szervezet közlése szerint a találkozón az oktatási rendszer problémáiról, a fiatalok bevonásáról és az emberi jogi nevelés fontosságáról is szó esett. Az Amnesty szerint hangsúlyozták, hogy a civil szervezetek jelenléte kiemelten fontos az oktatási intézményekben.
Az Amnesty folytatná a párbeszédet
Hosszú évek óta foglalkozunk ezekkel a területekkel, ezért örültünk, hogy mesélhettünk a tapasztalatainkról, és elmondhattuk a javaslatainkat. Biztató, hogy a kormány végre tudással és tapasztalatokkal rendelkező partnert lát a civil szervezetekben”
– fogalmaztak a szervezet aktivistái a találkozó után közzétett videóban. Az Amnesty International szerint fontos, hogy az emberi jogi nevelés hangsúlyosabban jelenjen meg a közoktatásban, és a civil szervezetek aktív szerepet vállalhassanak az iskolákban. A szervezet azt is jelezte, hogy szeretnék folytatni a párbeszédet a minisztériummal.
Korábban is komoly vita övezte az oktatási tárcát
Az oktatási miniszteri poszt körül már a választások után komoly politikai és ideológiai viták alakultak ki. A sajtóban korábban Rubovszky Rita neve merült fel lehetséges miniszterjelöltként, ami erős ellenreakciókat váltott ki a balliberális közélet több szereplőjéből.
A CitizenGo Magyarország később petícióban kérte Lannert Juditot arra, hogy tegyen egyértelmű vállalást a gyermekek, a szülők és a családok védelme mellett. A szervezet attól tart, hogy az új oktatáspolitika már a kezdetektől gender- és LMBTQ-aktivista nyomás alá kerülhet. Az Amnesty aktivistáival történt egyeztetés szerintük ezt az aggodalmat erősítheti.