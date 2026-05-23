Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Sport

A Fraditól távozó válogatott csatárt már be is jelentette új klubja

lannert judit

Kezdődik? Már az Amnesty aktivistái egyeztettek az új oktatási miniszterrel

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Amnesty International Magyarország két aktivistája egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel, ahol az emberi jogi nevelés és a civil szervezetek iskolai jelenléte is szóba került – írta meg a Magyar Nemzet. A találkozó újra felerősítette azokat a kritikákat, amelyek szerint az oktatás gender- és LMBTQ-aktivista nyomás alá kerülhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lannert juditaktivistaCitizenGo MagyarországAmnesty International Magyarországlmbtq-lobbi

Egyeztetésen fogadta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter az Amnesty International Magyarország két aktivistáját, Máthé Annát és Török Virágot – számolt be a Magyar Nemzet. A szervezet közlése szerint a találkozón az oktatási rendszer problémáiról, a fiatalok bevonásáról és az emberi jogi nevelés fontosságáról is szó esett. Az Amnesty szerint hangsúlyozták, hogy a civil szervezetek jelenléte kiemelten fontos az oktatási intézményekben.

Lannert Judit
Az Amnesty International aktivistái Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel egyeztettek (Forrás: Magyar Nemzet)

Az Amnesty folytatná a párbeszédet

Hosszú évek óta foglalkozunk ezekkel a területekkel, ezért örültünk, hogy mesélhettünk a tapasztalatainkról, és elmondhattuk a javaslatainkat. Biztató, hogy a kormány végre tudással és tapasztalatokkal rendelkező partnert lát a civil szervezetekben” 

– fogalmaztak a szervezet aktivistái a találkozó után közzétett videóban. Az Amnesty International szerint fontos, hogy az emberi jogi nevelés hangsúlyosabban jelenjen meg a közoktatásban, és a civil szervezetek aktív szerepet vállalhassanak az iskolákban. A szervezet azt is jelezte, hogy szeretnék folytatni a párbeszédet a minisztériummal.

Orbán Viktornak megint igaza lett: baloldaliak és liberálisok diktálnak Magyar Péternek

Korábban is komoly vita övezte az oktatási tárcát

Az oktatási miniszteri poszt körül már a választások után komoly politikai és ideológiai viták alakultak ki. A sajtóban korábban Rubovszky Rita neve merült fel lehetséges miniszterjelöltként, ami erős ellenreakciókat váltott ki a balliberális közélet több szereplőjéből.

A CitizenGo Magyarország később petícióban kérte Lannert Juditot arra, hogy tegyen egyértelmű vállalást a gyermekek, a szülők és a családok védelme mellett. A szervezet attól tart, hogy az új oktatáspolitika már a kezdetektől gender- és LMBTQ-aktivista nyomás alá kerülhet. Az Amnesty aktivistáival történt egyeztetés szerintük ezt az aggodalmat erősítheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!