Lannert Judit, a Tisza leendő oktatási minisztere szerint a gyermekek szexuális nevelése nem kizárólag a szülők felelőssége

Radics Béla fideszes parlamenti képviselő a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a leendő oktatási miniszter, Lannert Judit szerint az iskolai LMBTQ érzékenyítés kérdése nem jelentős, mivel ő még nem látott átműtött nemű óvodást, olyan gyereket viszont igen, akit magára hagyott az elmúlt 16 évben a rendszer.

Radics Béla a Fidesz országgyűlési képviselője a kötelező iskolai LMBTQ érzékenytések kapcsán kérdezte Lannert Judit, oktatási miniszterjelöltet a hétfői szakbizottsági meghallgatása során. Lannert Judit szerrint a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata. Fotó: Soós Lajos / MTI



Lannert Judit szerint a tinédzser terhességek nagy száma miatt indokolt, hogy legyen szexuális felvilágosítás az iskolákban

A gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő rendelkezhet. Aki mást most, az rövid időn belül teret enged az LMBTQ propagandának. Láttunk már ilyet nyugati országokban, itthon nem akarunk”

- mondta Radics Béla az új oktatási miniszter, Lannert Judit bizottsági meghallgatásán.

A meghallgatáson Lannert Judit más véleményen volt:

A szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata. Pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne. A tinédzser terhességekkel, rengeteg probléma van ezen a terén. Ha ezt így hagyjuk, akkor sok problémánk lesz. De ez a szexuális nevelés nem az LMBTQ propagandát jelenti”

- mondta Lannert Judit.