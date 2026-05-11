Radics Béla ,

Lannert Judit, a Tisza leendő oktatási minisztere szerint a gyermekek szexuális nevelése nem kizárólag a szülők felelőssége

Radics Béla a Fidesz országgyűlési képviselője a kötelező iskolai LMBTQ érzékenytések kapcsán kérdezte Lannert Judit, oktatási miniszterjelöltet a hétfői szakbizottsági meghallgatása során. Lannert Judit szerint a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata.
Radics Béla fideszes parlamenti képviselő a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a leendő oktatási miniszter, Lannert Judit szerint az iskolai LMBTQ érzékenyítés kérdése nem jelentős, mivel ő még nem látott átműtött nemű óvodást, olyan gyereket viszont igen, akit magára hagyott az elmúlt 16 évben a rendszer.

Lannert Judit szerint a tinédzser terhességek nagy száma miatt indokolt, hogy legyen szexuális felvilágosítás az iskolákban
Fotó: Soós Lajos / MTI 


A gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő rendelkezhet. Aki mást most, az rövid időn belül teret enged az LMBTQ propagandának. Láttunk már ilyet nyugati országokban, itthon nem akarunk”

- mondta Radics Béla az új oktatási miniszter, Lannert Judit bizottsági meghallgatásán.

A meghallgatáson Lannert Judit más véleményen volt:

A szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata. Pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne. A tinédzser terhességekkel, rengeteg probléma van ezen a terén. Ha ezt így hagyjuk, akkor sok problémánk lesz. De ez a szexuális nevelés nem az LMBTQ propagandát jelenti”

- mondta Lannert Judit.

 

