Lázár János üzent: Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?!

Joga van Magyar Péter kétharmados parlamenti többségének korlátozni a végrehajtó hatalmat? Természetesen igen! A héten benyújtott alkotmánymódosítás célja viszont nem a hatalmi koncentráció megtörése, hanem Orbán Viktor kiiktatása. Miért akarja ezt a Tisza? Azért, mert félnek Orbán Viktortól! – írta Lázár János Facebook-oldalán pénteken.

A politikus rámutatott, másként nem kellene személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Annak idején

a híres-neves jogászprofesszorok pont az ilyen jogalkotási kísérletek miatt vádolták a Fideszt – most viszont hallgatnak

– hívta fel a figyelmet.