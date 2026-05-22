Lázár János üzent: Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?!

Joga van Magyar Péter kétharmados parlamenti többségének korlátozni a végrehajtó hatalmat? Természetesen igen! A héten benyújtott alkotmánymódosítás célja viszont nem a hatalmi koncentráció megtörése, hanem Orbán Viktor kiiktatása. Miért akarja ezt a Tisza? Azért, mert félnek Orbán Viktortól! – írta Lázár János Facebook-oldalán pénteken.
A politikus rámutatott, másként nem kellene személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Annak idején
a híres-neves jogászprofesszorok pont az ilyen jogalkotási kísérletek miatt vádolták a Fideszt – most viszont hallgatnak
– hívta fel a figyelmet.
Lázár János: Ne álljanak meg a miniszterelnöknél, korlátozzák a polgármesterek mandátumszámát is!
Ha valami úgy hápog, úgy jár és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az bizony kacsa. Ha egy törvényt direkt Orbán Viktorra szabnak, akkor nevezzék annak, ami valójában: lex Orbán
– tette hozzá a fideszes politikus.
Lázár azt is megjegyezte, legyen bátorságuk legalább elismerni, ha már csinálni nem szégyellik és ha nem személyre szabott törvényalkotásról van szó, akkor bizonyítsák be:
ne álljanak meg a miniszterelnöknél, menjenek tovább a tiltással, és korlátozzák a polgármesterek mandátumszámát is!
Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?! Éljen az új demokrácia!