Lázár János üzent: Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?!

Ha valami úgy hápog, úgy jár és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az bizony kacsa. Ha egy törvényt direkt Orbán Viktorra szabnak, akkor nevezzék annak, ami valójában: lex Orbán – írta Lázár János Facebook-oldalán pénteken.
Joga van Magyar Péter kétharmados parlamenti többségének korlátozni a végrehajtó hatalmat? Természetesen igen! A héten benyújtott alkotmánymódosítás célja viszont nem a hatalmi koncentráció megtörése, hanem Orbán Viktor kiiktatása. Miért akarja ezt a Tisza? Azért, mert félnek Orbán Viktortól! – írta Lázár János Facebook-oldalán pénteken.

Fotó: Facebook/Lázár János

A politikus rámutatott, másként nem kellene személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotás. Annak idején

a híres-neves jogászprofesszorok pont az ilyen jogalkotási kísérletek miatt vádolták a Fideszt – most viszont hallgatnak

– hívta fel a figyelmet.

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

– tette hozzá a fideszes politikus.

– tette hozzá a fideszes politikus.

Lázár azt is megjegyezte, legyen bátorságuk legalább elismerni, ha már csinálni nem szégyellik és ha nem személyre szabott törvényalkotásról van szó, akkor bizonyítsák be:

ne álljanak meg a miniszterelnöknél, menjenek tovább a tiltással, és korlátozzák a polgármesterek mandátumszámát is!

Amit nem szabad a Fidesznek, azt szabad a Tiszának?! Éljen az új demokrácia!

