Lázár János

Lázár János: Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött az új kampány

A Fidesz országgyűlési képviselője hosszú idő után szólalt meg újra. Lázár János szerint fel kell készülniük az alattomos támadásokra kívülről és belülről egyaránt.
Lázár JánosTisza PártVálasztás 2026Építési-és Közlekedési MinisztériumFidesz-KDNPkampány

Lázár János értékelte a választások utáni átadás-átvételi folyamatokat, melyek beszámolója szerint rendben lezajlottak. 

Király Nóra a Fidesz helyi jelöltje is részt vett Lázár János csepeli Lázárinfóján.
Fotó: Facebook/Lázár János

Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök, úgy mi, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársai is elkészítettük a leltárt, amit nyugodt lelkiismerettel adtunk át az utánunk következőknek”

– jelezte az egykori miniszter.

Lázár János számos rendeletet, törvényt és az új KRESZ-t is az elért eredményekhez sorolja, ettől függetlenül tisztába van vele, hogy a Tisza aljas kampánya miatt ezeket egytől egyig támadni fogják. Ahogy azokat is, akik az elmúlt 3-4 évben az ÉKM kötelékében dolgoztak.

A politikus természetesen megígérte, hogy ki fog állni minden egykori munkatársáért, és mindenkit megvéd az igaztalan támadásokkal szemben. 

Mert még egy történelmi mértékű támogatottság sem ad felhatalmazást arra, hogy az eredményt bárki eredménytelenségnek, pláne bűnnek állítsa be, a munkájukat becsülettel végző szakembereket pedig csak azért támadja, mert attól a pártpolitikai vagy egyéni karriercéljai érvényesülését reméli. El a kezekkel a volt ÉKM-esektől!”

Lázár János kitért a Ferencz Orsolyával folytatott harcára is, melyből az fáj neki a legjobban, hogy a támadás nem a politikai ellentáborból, hanem a sajátjai közül érkezett. Ígéretet tett arra, hogy az ügynek hamarosan megnyugtató vége lesz. Hozzátéve:

Aki megújulást akar, ne a múlt legrosszabb hagyományait elevenítse fel!”

 

