Lázár János már korábban beszélt Balog Zoltán szerepéről

Hajdú Péter szombaton újra megosztotta Facebook-oldalán azt a videórészletet, amelyben Lázár János a kegyelmi botrányról beszél a másfél évvel ezelőtt felvett Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban.

Lázár szerint Balog Zoltán református püspök ugyan részt vett az ügyben tanácsadóként, ám kevésbé tartja hibásnak, mint az államfőt. A most újra előkerült, 2024 decemberében készült Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Lázár János arról beszélt, hogy szerinte Balog Zoltán szerepe más megítélés alá esik, mint a döntést meghozó politikusoké.

– Ő nem írt alá semmit – fogalmazott a Fidesz országgyűlési képviselője, majd úgy folytatta, egy lelkész nem bíró, nem politikus, ő az emberi lelket próbálja megmenteni.

Lázár ezt követően Novák Katalin felelősségét hangsúlyozta. Mint mondta, egy tanácsadó véleménye nem jelenti azt, hogy az államfőnek kötelező annak megfelelően döntenie.

Ha neked van egy tanácsadód, aki mond is valamit, az nem azt jelenti, hogy neked alá kell írni. Az ország köztársasági elnöke, vagy az igazságügyi miniszter, aki az elnök döntését ellenjegyzi, nagyon komoly társadalmi és politikai felelősséget visel

– mondta.

Hozzátette: a botrány után Novák Katalin lemondása megfelelt a társadalmi elvárásnak.

– A magyar társadalom 90 százaléka ezt akarta – fogalmazott Hajdú Péter kérdésére.

A téma azért került ismét előtérbe, mert szombaton megszólalt Schanda Tamás, Novák Katalin korábbi kabinetfőnöke is. Schanda azt állította: Balog Zoltán azért lobbizott K. Endre kegyelméért, mert úgy vélte, ártatlanul ítélték el. A volt tisztviselő szerint az ügyet alaposabban kellett volna mérlegelni, ugyanakkor hozzátette, hogy a pápalátogatás miatt jelentős időnyomás nehezedett a döntéshozókra.