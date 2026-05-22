Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Sport

Robbie Keane felmondott a Fradinál

Orbán Viktor

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A visszamenőleges jogalkotás miatt újra kötelezettségszegési eljárást indíthat az Európai Bizottság Magyarország ellen. Uniós tisztviselők szerint az úgynevezett „Lex Orbán” nem a jogállamiság helyreállítása, hanem politikai leszámolás, amely súlyosan sérti a jogbiztonságot – írja a Tűzfalcsoport.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorminiszterelnök-választásminiszterelnökMagyar Péteralkotmánymódosítás

A Tűzfalcsoport uniós tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy az eddigi gyakorlat alapján az Orbán Viktor újbóli miniszterelnökké megválasztásának tilalma súlyosan sérti a visszamenőleges jogalkotás tilalmának alapelveit. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a 16. alaptörvény-módosítást, az Európai Bizottság nem tud mást tenni, mint a választás és a választhatóság korlátozása, és a visszamenőleges jogalkotás tilalmának sérelme miatt szankciós eljárást kezdeményez.

Uniós eljárás indulhat a „Lex Orbán” miatt
Uniós eljárás indulhat a „Lex Orbán” miatt
 Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

A javaslat egyértelműen Orbán Viktorra szabott: a volt miniszterelnök, aki 1998–2002 között, majd 2010 óta megszakításokkal töltötte be a posztot, a módosítás elfogadása esetén automatikusan kizárná magát a jövőbeli indulásból. Kritikusok szerint ez klasszikus „Lex Orbán”, amely nem általános szabályt alkot, hanem egy konkrét személy ellen irányul, aláásva az uniós értékeket.

A visszamenőleges hatály súlyos jogi problémái

A visszamenőleges jogalkotás tilalma mind a magyar, mind az uniós jogrendszer alapköve. Számos esetben hangsúlyozták, hogy a választójogot és a közhivatal viselését érintő szabályok nem változtathatják meg utólag a múltbeli tényeket hátrányos módon.

Nemzetközi példák is óvatosságra intenek:

  • Lengyelország: A PiS retroaktív bírói korlátozásai sorozatosan elbuktak az Európai Bíróság előtt, napi bírságokkal sújtva Varsót.
  • Románia és más tagállamok: az Emberi Jogok Európai Bírósága hangsúlyozta, hogy a közhivatali korlátozások csak szigorú arányossági teszt után, előre látható módon alkalmazhatók.
  • Amerikai precedens: az ex post facto tilalom klasszikus esetei (Calder v. Bull) mutatják, hogy a múltbeli szolgálat utólagos büntetése alkotmányellenes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!