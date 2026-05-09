Genderaktivista kerülhet a gyermekvédelem élére a Tisza-kormányban

Információk szerint a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát kérheti fel gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak – tudatta a Mandiner. Bár a szakember nem erősítette meg egyértelműen az értesülést, nem is cáfolta azt. A hír komoly vitát váltott ki, mivel Gyurkó Szilvia és alapítványa korábban több alkalommal is progresszív, gender- és LMBTQ-párti álláspontot képviselt.

Gyurkó Szilvia a munkássága során határozottan képviselte az LMBTQ elveket (Forrás: YouTube/képernyőfotó)

Korábban a melegpárok örökbefogadását támogatták

Gyurkó Szilvia 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt. Ebben az időszakban az

UNICEF egy olyan állásfoglalást is közzétett a Magyar LMBT Szövetség megkeresésére, amely lényegében a melegpárok örökbefogadási lehetősége mellett érvelt.

A gyermekvédelmi szakember neve azóta is összefonódott a progresszív gyermekjogi szemlélettel, amelyet kritikusai szerint nem lehet pusztán szakmai kérdésként kezelni.