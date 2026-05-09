Genderaktivista kerülhet a gyermekvédelem élére a Tisza-kormányban

Információk szerint a Tisza-kormány Gyurkó Szilviát kérheti fel gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak – tudatta a Mandiner. Bár a szakember nem erősítette meg egyértelműen az értesülést, nem is cáfolta azt. A hír komoly vitát váltott ki, mivel Gyurkó Szilvia és alapítványa korábban több alkalommal is progresszív, gender- és LMBTQ-párti álláspontot képviselt.
Korábban a melegpárok örökbefogadását támogatták
Gyurkó Szilvia 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt. Ebben az időszakban az
UNICEF egy olyan állásfoglalást is közzétett a Magyar LMBT Szövetség megkeresésére, amely lényegében a melegpárok örökbefogadási lehetősége mellett érvelt.
A gyermekvédelmi szakember neve azóta is összefonódott a progresszív gyermekjogi szemlélettel, amelyet kritikusai szerint nem lehet pusztán szakmai kérdésként kezelni.
A Hintalovon és a Yelon is sok vitát kavart
Gyurkó Szilvia alapítványa, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány évek óta aktív szereplője a gyermekvédelmi közéletnek. Az alapítványhoz köthető Yelon.hu oldal korábban és jelenleg is több olyan tartalmat közölt, amelyek a genderelmélethez köthető megközelítéseket népszerűsítik.
Például arról írnak, hogy a gyermek nemi identitását nem szabad előre meghatározni, valamint hangsúlyozzák, hogy a szülők ne feltételezzék automatikusan gyermekük heteroszexualitását vagy biológiai nemének megfelelő identitását.
A kritikák szerint mindez olyan ideológiai irányt tükröz, amely szembemegy a hagyományos, konzervatív gyermeknevelési szemlélettel.
Konzervatív oldalról komoly aggályok merültek fel
A cikk szerint nem pusztán szakmai vitáról van szó, hanem alapvető emberképek és társadalmi értékrendek ütközéséről. Egy liberális gyermekvédelmi szakember várhatóan a gender mainstreaming és az LMBTQ-szemlélet elemeit is beemeli majd a gyermekvédelmi rendszerbe.
A kritikák szerint különösen érzékeny kérdés, hogy egy gyermekvédelmi államtitkár milyen módon közelít a nemi identitás és a család fogalmának kérdéséhez.
Biológia vagy társadalmi konstrukció?
A vita egyik központi eleme a nemi különbségek kérdése. A Mandiner több tudományos és pszichológiai példát is felhoz annak alátámasztására, hogy a férfiak és nők közötti különbségek nem pusztán társadalmi konstrukciók. Idézi többek között Louann Brizendine neuropszichológus munkáit is, amelyek szerint a férfi és női agy működésében biológiai és hormonális különbségek figyelhetők meg. Ezért problémás az a megközelítés, amely kizárólag társadalmi konstrukcióként kezeli a nemi szerepeket. Tehát Gyurkó Szilvia személye egyértelmű jelzés lehet arra, milyen ideológiai irányt képviselne a Tisza-kormány gyermekvédelmi politikája.