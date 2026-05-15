Átműtött óvodásokkal terel a miniszter, Lannert Judit a valóságot ignorálja

Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán egy klasszikus politikai szalmabáb-érveléssel próbálta megkerülni a szülői jogokat és az iskolai LMBTQ-propagandát érintő kérdéseket – írta meg a Mandiner. Amikor a Tisza Párt oktatási irányvonaláról és a szexuális nevelés kereteiről faggatták, a tárcavezető visszakérdezéssel támadott:

Lannert Judit bagatellizálta az LMBTQ-propaganda jelentette veszélyeket (Fotó: Soós Lajos/MTI)

Hát, nem tudom, ez az LMBTQ-propaganda, nem tudom, én nem tudom, így önök láttak már átműtött óvodást?”

Ez a válasz nemcsak a kérdés érdemi részét – a szülők nevelési jogát – hagyta válasz nélkül, hanem tudatosan nevetségessé próbálta tenni a felvetést, mintha a veszély csak akkor lenne valós, ha már az óvodákban szikét fognának.

A technika neve: ignorálás és gúny

Lannert érvelése kísértetiesen emlékeztet a korábbi kampányidőszakok azon tiszás retorikájára, amely a távoli veszélyeket az azonnali meg nem valósulásuk miatt nevezte hazugságnak. A miniszter úgy állítja be, mintha a kérdező óvodások műtéti asztalra fektetéséről beszélt volna, holott a kritika a folyamat elejére, a „társadalmi átmenet” sulykolására és a szülői kontroll elvesztésére irányult.