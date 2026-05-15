Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ez durva!

Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Időjárás

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

LMBTQ-propaganda

Átműtött óvodásokkal terel a miniszter, Lannert Judit a valóságot ignorálja

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyermek- és oktatásügyi miniszter lekezelő és cinikus választ adott a miniszteri meghallgatásán feltett, LMBTQ-propagandával kapcsolatos kérdésre. Pedig a Lannert Judit által bagatellizált tények mögött egy sokkal súlyosabb nyugati trend húzódik meg, amely már a kiskorúak visszafordíthatatlan orvosi kezelését is legitimálja – hívta fel a figyelmet a Mandiner.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LMBTQ-propagandalannert judittranszmozgalomszexuális nevelésTisza-kormányoktatási miniszter

Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán egy klasszikus politikai szalmabáb-érveléssel próbálta megkerülni a szülői jogokat és az iskolai LMBTQ-propagandát érintő kérdéseket – írta meg a Mandiner. Amikor a Tisza Párt oktatási irányvonaláról és a szexuális nevelés kereteiről faggatták, a tárcavezető visszakérdezéssel támadott:

LMBTQ
Lannert Judit bagatellizálta az LMBTQ-propaganda jelentette veszélyeket (Fotó: Soós Lajos/MTI)

Hát, nem tudom, ez az LMBTQ-propaganda, nem tudom, én nem tudom, így önök láttak már átműtött óvodást?”

Ez a válasz nemcsak a kérdés érdemi részét – a szülők nevelési jogát – hagyta válasz nélkül, hanem tudatosan nevetségessé próbálta tenni a felvetést, mintha a veszély csak akkor lenne valós, ha már az óvodákban szikét fognának.

A technika neve: ignorálás és gúny

Lannert érvelése kísértetiesen emlékeztet a korábbi kampányidőszakok azon tiszás retorikájára, amely a távoli veszélyeket az azonnali meg nem valósulásuk miatt nevezte hazugságnak. A miniszter úgy állítja be, mintha a kérdező óvodások műtéti asztalra fektetéséről beszélt volna, holott a kritika a folyamat elejére, a „társadalmi átmenet” sulykolására és a szülői kontroll elvesztésére irányult. 

A valóságban a transzmozgalom már 4-5 éves korban elkezdené az „érzett nem” megerősítését, ami egyenes út az orvosi beavatkozások felé.

Lannert Judit, a Tisza leendő oktatási minisztere szerint a gyermekek szexuális nevelése nem kizárólag a szülők felelőssége

Amikor a kor már csak egy szám

Bár a miniszter szerint a probléma nem létezik, a nemzetközi szaktekintélynek számító WPATH (World Professional Association for Transgender Health) legfrissebb útmutatói már kiskorúak esetében is sztenderd eljárásnak tekintik a mell-eltávolítást és a nemiszervek átműtését. Az Egyesült Államokban 2019 és 2021 között több tucat 13-17 év közötti kamaszon végeztek el vaginoplasztikát, a Biden-kormányzat hivatalos dokumentumai pedig „eseti jelleggel kamaszkorban” is elfogadhatónak tartják ezeket a drasztikus lépéseket.

LMBTQ
LMBTQ-propaganda sulykolását már korai gyermekkorban elkezdik a nyugati országokban (Forrás: AFP)

A nyugati visszavonuló az LMBTQ-propagandától

Miközben Lannert Judit a magyar közvélemény arcába nevet, Nyugat-Európában már sok helyen a fékre léptek. 

A korábban mérvadónak tartott „holland protokollt” több országban (például az északi államokban és az Egyesült Királyságban) is felülvizsgálják, mivel a pubertásgátlók és hormonkezelések súlyos, maradandó egészségügyi károsodásokat okozhatnak. 

A kérdés tehát nem az, hogy van-e ma „átműtött óvodás” Magyarországon, hanem az, hogy akarjuk-e importálni azt a rendszert, amiből a „haladó” Nyugat épp most próbál kimenekülni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!