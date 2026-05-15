Átműtött óvodásokkal terel a miniszter, Lannert Judit a valóságot ignorálja

Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán egy klasszikus politikai szalmabáb-érveléssel próbálta megkerülni a szülői jogokat és az iskolai LMBTQ-propagandát érintő kérdéseket – írta meg a Mandiner. Amikor a Tisza Párt oktatási irányvonaláról és a szexuális nevelés kereteiről faggatták, a tárcavezető visszakérdezéssel támadott:
Hát, nem tudom, ez az LMBTQ-propaganda, nem tudom, én nem tudom, így önök láttak már átműtött óvodást?”
Ez a válasz nemcsak a kérdés érdemi részét – a szülők nevelési jogát – hagyta válasz nélkül, hanem tudatosan nevetségessé próbálta tenni a felvetést, mintha a veszély csak akkor lenne valós, ha már az óvodákban szikét fognának.
A technika neve: ignorálás és gúny
Lannert érvelése kísértetiesen emlékeztet a korábbi kampányidőszakok azon tiszás retorikájára, amely a távoli veszélyeket az azonnali meg nem valósulásuk miatt nevezte hazugságnak. A miniszter úgy állítja be, mintha a kérdező óvodások műtéti asztalra fektetéséről beszélt volna, holott a kritika a folyamat elejére, a „társadalmi átmenet” sulykolására és a szülői kontroll elvesztésére irányult.
A valóságban a transzmozgalom már 4-5 éves korban elkezdené az „érzett nem” megerősítését, ami egyenes út az orvosi beavatkozások felé.
Amikor a kor már csak egy szám
Bár a miniszter szerint a probléma nem létezik, a nemzetközi szaktekintélynek számító WPATH (World Professional Association for Transgender Health) legfrissebb útmutatói már kiskorúak esetében is sztenderd eljárásnak tekintik a mell-eltávolítást és a nemiszervek átműtését. Az Egyesült Államokban 2019 és 2021 között több tucat 13-17 év közötti kamaszon végeztek el vaginoplasztikát, a Biden-kormányzat hivatalos dokumentumai pedig „eseti jelleggel kamaszkorban” is elfogadhatónak tartják ezeket a drasztikus lépéseket.
A nyugati visszavonuló az LMBTQ-propagandától
Miközben Lannert Judit a magyar közvélemény arcába nevet, Nyugat-Európában már sok helyen a fékre léptek.
A korábban mérvadónak tartott „holland protokollt” több országban (például az északi államokban és az Egyesült Királyságban) is felülvizsgálják, mivel a pubertásgátlók és hormonkezelések súlyos, maradandó egészségügyi károsodásokat okozhatnak.
A kérdés tehát nem az, hogy van-e ma „átműtött óvodás” Magyarországon, hanem az, hogy akarjuk-e importálni azt a rendszert, amiből a „haladó” Nyugat épp most próbál kimenekülni.