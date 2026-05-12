Stabil pályán a magyar gazdaság, mégis fordulatot hirdet az új pénzügyminiszter

Vázolta a gazdasággal kapcsolatos elképzeléseit Kármán András pénzügyminiszter-jelölt, aki átfogó gazdaságpolitikai fordulatot vázolt fel Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának keddi ülésén. A leendő tárcavezető többek között a különadók fokozatos kivezetéséről, az adórendszer átalakításáról és az euró bevezetésének előkészítéséről beszélt.

„A gazdaság toporog, leszakad az uniós átlaghoz képest is” – fogalmazott, miközben arról elegánsan nem tett említést, hogy az idei első negyedévben a magyar GDP-növekedés az unió élmezőnyébe tartozott.

Új gazdasági modellt hirdet a Tisza

Kármán András szerint a korábbi gazdaságpolitika túlságosan az összeszerelőüzem-modellre épült, amely a külföldi tőke bevonzására és az egyre nagyobb munkaerőigényre alapozott. A pénzügyminiszter-jelölt szerint a jövőben magasabb hozzáadott értékű, képzettebb munkaerőre építő gazdaságot kell kialakítani, nagyobb szerepet adva a szolgáltatási szektornak is. Beszélt arról is, hogy a Tisza-kormány többet költene egészségügyre és szakképzésre, ugyanakkor elismerte: ezeknek az intézkedéseknek csak hosszabb távon lehet érezhető eredménye.