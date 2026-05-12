Stabil pályán a magyar gazdaság, mégis fordulatot hirdet az új pénzügyminiszter

Vázolta a gazdasággal kapcsolatos elképzeléseit Kármán András pénzügyminiszter-jelölt, aki átfogó gazdaságpolitikai fordulatot vázolt fel Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának keddi ülésén. A leendő tárcavezető többek között a különadók fokozatos kivezetéséről, az adórendszer átalakításáról és az euró bevezetésének előkészítéséről beszélt.
„A gazdaság toporog, leszakad az uniós átlaghoz képest is” – fogalmazott, miközben arról elegánsan nem tett említést, hogy az idei első negyedévben a magyar GDP-növekedés az unió élmezőnyébe tartozott.
Új gazdasági modellt hirdet a Tisza
Kármán András szerint a korábbi gazdaságpolitika túlságosan az összeszerelőüzem-modellre épült, amely a külföldi tőke bevonzására és az egyre nagyobb munkaerőigényre alapozott. A pénzügyminiszter-jelölt szerint a jövőben magasabb hozzáadott értékű, képzettebb munkaerőre építő gazdaságot kell kialakítani, nagyobb szerepet adva a szolgáltatási szektornak is. Beszélt arról is, hogy a Tisza-kormány többet költene egészségügyre és szakképzésre, ugyanakkor elismerte: ezeknek az intézkedéseknek csak hosszabb távon lehet érezhető eredménye.
Visszatérhet a kata, egyszerűsítenék az adórendszert
Kármán András több ponton is az adórendszer átalakítását vetítette előre.
Visszavezetnék és kibővítenék a kata lehetőségét, csökkentenék az adminisztratív terheket, valamint új szabályozási környezetet teremtenének a vállalkozások számára.
A személyi jövedelemadónál (szja) adójóváírást vezetnének be, miközben bizonyos alapvető termékek – például a zöldségek, a gyümölcsök, a tűzifa és és vényköteles gyógyszerek – áfáját csökkentenék. A vállalati adókedvezmények rendszerét szintén felülvizsgálnák. A jelölt ugyanakkor hangsúlyozta: nem egyik napról a másikra akarják átalakítani az adórendszert, hanem fokozatos változásokban gondolkodnak.
Bevezetnék a vagyonadót
A meghallgatás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a vagyonadó terve volt. Kármán András szerint Magyarországon rendkívül szélsőséges a vagyoneloszlás, ezért arányosabb közteherviselésre van szükség.
A tervek szerint az egymilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők számára egyszázalékos vagyonadót vezetnének be.
A pénzügyminiszter-jelölt szerint az adóalap meghatározásához már most is rendelkezésre állnak az ehhez szükséges adatbázisok, például az ingatlan- és pénzügyi vagyonnyilvántartások. Kármán András úgy fogalmazott: „a lakosság döntő többségének ezzel nem lesz feladata”, az adóhivatal pedig automatikusan elkészítené az érintettek számára az adótervezetet.
Euróbevezetés és költségvetési átvilágítás jöhet
Kármán arról is beszélt, hogy 2030-ig teljesítenék az euró bevezetésének feltételeit.
Ennek érdekében középtávú költségvetési pályát alakítanának ki, ősszel fogadnák el a büdzsét, valamint nagyobb tartalékokat képeznének a váratlan helyzetek kezelésére.
Kormányra kerülve teljes költségvetési átvilágítást ígértek, és a korrupcióval szemben zéró toleranciát hirdetnének. Kármán András szerint több ezer milliárd forintot lehetne megtakarítani a túlárazások visszaszorításával és a kamatkiadások csökkentésével.
A Fidesz részéről Panyi Miklós reagált az elhangzottakra. A politikus hangsúlyozta: a magyar gazdaság fundamentumai stabilak, az infláció csökkent, az ipari és építőipari teljesítmény javult, miközben a foglalkoztatottság továbbra is magas.
Orbán kirúgta, most a Tisza minisztere lett
Kármán András neve nem ismeretlen a gazdasági életben: dolgozott a Magyar Nemzeti Banknál, államtitkár volt a második Orbán-kormány idején, később pedig banki és nemzetközi pénzügyi pozíciókban folytatta pályáját. Orbán Viktor egy korábbi nyilatkozatában kifejezetten élesen fogalmazott vele kapcsolatban:
Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, de emberek közé nem szabad engedni.”
A volt miniszterelnök mindezt akkor mondta, amikor 2025 decemberében kiszivárgott a Tisza Párt eltitkolt, megszorításokra épülő gazdasági csomagja, amelynek egyik meghatározó alakja Kármán András volt.